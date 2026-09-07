La plaza del Caballo de Jerez (Cádiz) acogerá el jueves la zona de animación de La Vuelta por la etapa de contrarreloj

Participantes de la Vuelta ciclista a España recorren las calles del centro de Jaén. A 05 de septiembre de 2026, en Jaén (Andalucía, España). ARCHIVO. - Carlos Cid - Europa Press

JEREZ DE LA FRONTERA (CÁDIZ), 7 (EUROPA PRESS)

La zona de animación de La Vuelta Ciclista a España, denominada 'Parque Vuelta' se ubicará en la plaza del Caballo de Jerez de la Frontera (Cádiz), donde estará la meta de la 18 etapa de contrarreloj, que se disputará este jueves 10 de septiembre, contando con actuaciones musicales, regalos en los stands de las firmas colaboradoras y un museo sobre esta competición ciclista.

Según ha informado el Ayuntamiento de Jerez, el 'Parque Vuelta' tendrá horario de 16,30 horas a 20,30 horas y en el mismo habrá una pantalla gigante con dos 'speakers' que narrarán la evolución de los ciclistas durante la etapa, stands de las marcas patrocinadoras en las que habrá actividades de dinamización como, por ejemplo, de activación ciclista.

Una de los principales atractivos del 'Parque Vuelta' es la presencia del un museo de la Vuelta Ciclista a España, en el que se podrán ver los maillots de los ganadores de las distintas ediciones, así como el maillot de la última ganadora femenina del evento, Paula Blasi, junto a imágenes históricas del evento, con cartelería, fotografías y mención de etapas épicas del mismo.

El delegado municipal de Deportes, Tomás Sampalo, ha invitado a la ciudadanía a visitar este espacio, animando no sólo a los amantes del ciclismo y del deporte en general, sino a la ciudadanía en particular, por "la vinculación histórica de la ciudad con La Vuelta, por la importancia que tiene Jerez de hecho en su historia y porque es un espacio junto a meta con actividades para todos los públicos que será una gran fiesta de convivencia en torno al ciclismo, que es uno de los deportes más apasionantes y legendarios".

Dentro del Plan de Seguridad y Movilidad del evento se dispondrá de una línea lanzadera de autobuses urbanos que estará operativa durante la jornada, y que tendrá su salida en la explanada de atracciones de Feria con destino a la parada ubicada en la calle Paz Varela, junto a la plaza del Caballo, donde también se podrá tomar el autobús con destino al lugar de inicio.

Los aparcamientos recomendados se sitúan en la propia explanada de atracciones de la Feria, en las parcelas situadas frente al Estadio Municipal Chapín y en el párking del edificio Jerez 2002 del mismo Complejo Deportivo Chapín.