El Pleno del Ayuntamiento de Jerez (Cádiz) aprueba dedicar un espacio público en la ciudad al grupo Los Delinqüentes

Manu Benítez, en representación del grupo Los Delinqüentes, interviniendo en el Pleno del Ayuntamiento de Jerez de la Frontera (Cádiz) - AYUNTAMIENTO DE JEREZ

JEREZ DE LA FRONTERA (CÁDIZ), 26 (EUROPA PRESS)

El Pleno del Ayuntamiento de Jerez de la Frontera (Cádiz) ha aprobado una declaración institucional, firmada por todos los grupos con representación municipal, para iniciar los trámites necesarios para dedicar un espacio público en el entorno del barrio San José Obrero al grupo Los Delinqüentes, en reconocimiento a la contribución cultural, artística y social y a su estrecha vinculación con la ciudad.

En la declaración se manifiesta el reconocimiento y apoyo a la trayectoria artística, cultural y social de este grupo musical vinculada a "la identidad cultural y popular de la ciudad", y considerada "una de las bandas más influyentes y queridas de la música española contemporánea", según ha indicado el Ayuntamiento en una nota.

En el documento se reconoce que "desde sus inicios en las calles y barrios de Jerez, Los Delinqüentes llevaron el nombre de la ciudad por todo el país, convirtiéndose en un símbolo de autenticidad, creatividad y orgullo popular", y que su música, "marcada por una identidad propia y un estilo inconfundible, logró conectar con varias generaciones y proyectar una imagen de Jerez ligada a la cultura, la alegría, el mestizaje musical y el arte nacido desde la calle".

Su aportación a la cultura jerezana fue reconocida con la concesión de los Premios Ciudad de Jerez, distinción que puso de manifiesto "el profundo impacto social, cultural y artístico que la banda ha tenido dentro y fuera de la ciudad", como se indica en la declaración, en la que tiene "un especial recuerdo" a la figura de Migue Benítez, "cuya huella artística y humana permanece viva en la memoria colectiva de la ciudad y en el corazón de miles de personas que continúan encontrando en sus letras y en su legado una parte fundamental de la historia cultural reciente de Jerez".

El Ayuntamiento reconoce también el respaldo ciudadano que ha recibido la iniciativa impulsada desde la sociedad civil para dedicar una vía pública a Los Delinqüentes, una propuesta que ha movilizado a cientos de vecinos y vecinas, además de contar con el apoyo de colectivos culturales, establecimientos de la ciudad, artistas y personalidades públicas.

Así, se ha señalado que se dará traslado de esta declaración institucional a los integrantes de Los Delinqüentes y a la familia de Migue Benítez como "muestra del cariño y reconocimiento" de la ciudad de Jerez de la Frontera.

El Gobierno Municipal se ha comprometido a impulsar y organizar un acto institucional, cultural y musical abierto a la ciudadanía "a la altura del reconocimiento otorgado" que sea consensuado con los integrantes de Los Delinqüentes y con el promotor de la iniciativa.

Manu Benítez, en representación del grupo ha intervenido en este pleno para manifestar en nombre de sus compañeros y con su hermano Migue Benítez en el recuerdo, su agradecimiento y su "alegría" por esta declaración institucional de apoyo y reconocimiento al grupo musical Los Delinqüentes.

Además, ha tenido un reconocimiento especial hacia Ezequiel Marín, que ha liderado la iniciativa popular de dedicar un espacio público al grupo jerezano.

"¿Qué significa Jerez para Los Delinqüentes? Para Canijo, para Diego, para Migue, para la Banda del Ratón, para todas y todos los que hemos trabajado y dado lo mejor de nosotros para que la carrera del grupo llegase lo más lejos posible? Sencillamente, no se puede entender sin Jerez, y parece que para unas cuantas generaciones, tampoco Jerez se entiende ya sin la música, las letras, la actitud, las canciones y la filosofía garrapatera de Los Delinqüentes", ha expresado Manu Benítez.

En su intervención ha asegurado que son "testigos de cómo miles de personas han visitado Jerez y sus rincones, queriendo sentir de cerca aquellos lugares que inspiraron quejíos, punteos, acordes y versos", sitios que, como ha recordado, "aparecen en todas las canciones escritas por unos chavales de barrio rebosantes de originalidad".

Benítez ha agradecido la iniciativa encaminada a poner el nombre del grupo "en algún rinconcito que seguro se convertirá también en especial".