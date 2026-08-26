La Policía Local de Jerez (Cádiz) abre diligencias penales a diez conductores por delitos contra la seguridad vial

Archivo - Vehículo de la Policía Local de Jerez de la Frontera (Cádiz) - ROCÍO RUZ/EUROPA PRESS - Archivo

JEREZ DE LA FRONTERA (CÁDIZ), 26 (EUROPA PRESS)

La Policía Local de Jerez de la Frontera (Cádiz) ha abierto en los últimos días hasta diez diligencias penales a conductores por la comisión de presuntos delitos contra la seguridad vial.

Según ha informado el Ayuntamiento en una nota, en uno de los casos fue investigado el conductor de un turismo que llegó a impactar con una motocicleta y que se encontraba bajo la influencia de bebidas alcohólicas.

Otros tres casos se trataban de conductores de motocicletas que circulaban sin haber obtenido nunca el permiso para ello, así como una conductora investigada por haber perdido la totalidad de los puntos y conducir además bajo los efectos del alcohol.

El resto de las intervenciones policiales han sido por conductores que fueron investigados por circular en estado ebrio, como demostraron los test de alcoholemia a los que fueron sometidos.

A este respecto, se ha indicado que en controles de alcoholemia realizados en distintos distritos de la ciudad han sido denunciados administrativamente dos conductores por superar la tasa permitida, mientras que en otro caso se denunció por circulación anómala, y en otro más por positivo en el test de alcoholemia y por carecer de seguro obligatorio e ITV en vigor, siendo trasladado su vehículo al depósito municipal.

También se ha señalado que en una intervención de la Policía Local realizada en el entorno de la barriada San Valentín, los agentes han detenido al presunto autor de un robo con violencia en el interior de un vehículo.

Además, una unidad de la Policía Local, requerida por un ciudadano en calle Larga tras manifestar que le había sustraído varias botellas de licor de su establecimiento, localizó e identificó al presunto autor de los hechos, trasladando al filiado a dependencias policiales a efectos de la pertinente denuncia.

La Policía, en un control de barriadas realizado en Vistalegre, ha instruido una diligencia por presunto delito contra la seguridad vial y ha denunciado a un vehículo por carecer de ITV en vigor, a otro conductor por sobrepasar un semáforo en rojo y al conductor de un patinete eléctrico por circular por la acera.

En el control de patinetes eléctricos, y dentro de la campaña de la Policía Local de uso responsable de estos vehículos, los agentes han interpuesto tres denuncias a usuarios de VMP por conducir por la acera, por utilizar el teléfono móvil mientras circulaba y por portar pasajero 'de paquete' y por utilizarlo sin la edad permitida para ello.

En el refuerzo de la vigilancia sobre tenencia y consumo de estupefacientes en la vía pública, y prevención y sanción del 'botellón', la Policía Local ha denunciado en el parque Scout a un individuo que estaba consumiendo estupefacientes y en el Polígono Industrial Autopista, y han sido denunciadas cuatro personas más por consumo de alcohol en la vía pública, donde también ha habido otras dos denuncias por consumo de estupefacientes.

En otro caso, se ha denunciado por tenencia de arma blanca de dimensiones no autorizadas a un individuo que transitaba por el entorno de la Cuesta de la Chaparra.