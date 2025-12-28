El Punto Violeta de Jerez (Cádiz) estará en funcionamiento durante la madrugada de Fin de Año

Archivo - Imagen de archivo del Punto Violeta montado por la celebración de las zambombas en Jerez de la Frontera (Cádiz). - AYUNTAMIENTO DE JEREZ - Archivo

JEREZ DE LA FRONTERA (CÁDIZ), 28 (EUROPA PRESS)

La Delegación de Igualdad y Diversidad del Ayuntamiento de Jerez de la Frontera (Cádiz) instalará el Punto Violeta en la Plaza del Arenal durante la madrugada de Fin de Año, en una noche de "gran afluencia" de público en el centro, especialmente de población joven.

Según ha anunciado el Consistorio local en una nota, el servicio funcionará desde las 18,00 horas del 31 de diciembre hasta las 6,00 horas del 1 de enero para dar difusión a la campaña 'Jerez por un ocio seguro' y seguir sensibilizando en que el ambiente nocturno, el consumo de alcohol y la diversión, "no pueden ser excusas para permitir ningún tipo de conducta de falta de respeto sexista ni acoso sexual o ningún tipo de agresión".

Además, el Punto Violeta cuenta con personal especializado y formado tanto para realizar acciones de sensibilización y prevención como para, en caso ser necesario, "detectar situaciones de peligro en la población, y atender, acompañar y asesorar, en caso de una agresión".

El Punto Violeta estará coordinado en todo momento con las fuerzas de seguridad, y facilitará los recursos a la víctima en caso de que desee ponerse en contacto con ellos. La Administración local ha precisado que la campaña 'Jerez por un ocio seguro' persigue "concienciar, informar y promover espacios de diversión seguros, de respeto hacia las mujeres y libres de acosos y de agresiones, desde la sensibilización en igualdad, y la apertura de un espacio de reflexión en el que poder compartir experiencias propias, así como difundir información sobre cómo actuar ante situaciones complejas en primera persona o si las presenciamos en nuestro entorno".

Como novedad, el Punto Violeta cuenta este año con las 'Pulseras Centinela', un dispositivo que permite detectar hasta 22 tipos de estupefacientes, "como herramienta de prevención o detección de intentos de sumisión química".

En contexto, el Punto Violeta ha recibido durante la temporada de zambombas una afluencia total de 2.116 personas. El sábado, 20 de diciembre, se ha alcanzado la mayor cifra de todo el periodo, con un total de 404 personas atendidas, 317 mujeres y 87 hombres.