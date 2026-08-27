Recaudados 45.000 euros para investigar enfermedades raras con la carrera escolar por Valentina, Martín y Diego en Jerez

El delegado de Deportes y Salud en Jerez, Tomás Sampalo, la delegada de Educación en Jerez, Nela García, y delegado territorial de Desarrollo Educativo de la Junta de Andalucía en Cádiz, José Ángel Aparicio, junto a las madres de Valentina, Martín y Diego - AYUNTAMIENTO DE JEREZ

JEREZ DE LA FRONTERA (CÁDIZ), 27 (EUROPA PRESS)

La tercera carrera solidaria en centros educativos desarrollada bajo el lema 'Valentina, Martín y Diego: Remamos todos a una por las enfermedades raras' ha logrado recaudar un total de 45.250 euros, que estarán íntegramente destinados a impulsar la investigación científica y mejorar la calidad de vida de los pacientes.

La convocatoria de este año ha conseguido movilizar a más de 20.000 alumnos y alumnas pertenecientes a 96 centros educativos de toda Andalucía, principalmente localizados en el término municipal de Jerez de la Frontera (Cádiz), junto a otros de diferentes localidades de la provincia de Cádiz, Sevilla y Córdoba, ha indicado el Ayuntamiento de Jerez en una nota.

A través del deporte y la educación, los patios escolares se han transformado en circuitos de "esperanza y vida" para respaldar la lucha que une a tres familias jerezanas que conviven a diario con las enfermedades minoritarias y representan a tres asociaciones: 'Valentina, un grito a la esperanza FOP (Fibrodisplasia Osificante Progresiva)', 'Martín, la aventura de un X-Men' (pequeño que padece Síndrome de Pettigrew) y 'Diego lucha contra la AME (Atrofia Muscular Espinal)'.

El delegado municipal de Deportes y Salud en Jerez, Tomás Sampalo, ha destacado "la conciencia creada en los centros educativos con el movimiento solidario que hemos generado en la familia educativa", manifestando la importancia de que los estudiantes hayan conocido "otras realidades" y se haya educado en "inclusión, empatía, respeto y tolerancia".

En esta carrera escolar se ha utilizado el remo como símbolo del compromiso colectivo para trabajar en equipo y dar visibilidad a estas patologías.

Por su parte, la delegada municipal de Educación, Nela García, ha recalcado "el honor" que ha supuesto para el gobierno municipal haber portado uno de estos remos y ayudar a la causa que defienden estas familias.

"Diego desde El Retiro, Martín desde Federico Mayo y Valentina desde Pío XII han conseguido salir de sus colegios para concienciar a toda Andalucía y desde el Ayuntamiento seguiremos remando, con la alcaldesa al frente del timón, muy orgullosos de poder aportar nuestro trabajo y nuestro granito de arena", ha aseverado.

El delegado territorial de Desarrollo Educativo de la Junta de Andalucía en Cádiz, José Ángel Aparicio, ha mostrado su colaboración y compromiso para servir de nexo con la Consejería de Educación e impulsar la nueva edición de esta carrera solidaria, que se ha convertido en "una marea escolar brutal a favor de la esperanza" de familias que sufren" por las enfermedades de sus hijos y como ello afecta al aprendizaje en la infancia.

Las madres de las familias organizadoras de este evento han manifestado su agradecimiento al Ayuntamiento y a la Delegación Territorial de Educación por el apoyo recibido y a todos los centros educativos que se han implicado en esta causa.

Tamara Romero, madre de Valentina se ha referido especialmente a todos los alumnos que han corrido pensando en Valentina, Martín y Diego porque "habéis convertido vuestro centro en un verdadero mar de solidaridad porque cuando remamos todos juntos ninguna familia está sola y ninguna enfermedad rara permanece invisible".

En este sentido, Paloma Carretero, madre de Diego, ha comentado que "cada euro significa una oportunidad, significa poder llamar a la puerta de la ciencia y no rendirnos para acercarnos a respuestas y tratamientos".

Rocío García, madre de Martín, ha reclamado "más investigación para conseguir una mejor calidad de vida y un futuro en el que Diego, Martín y Valentina sean vistos por lo que son y no sólo por los nombres de sus enfermedades".

La organización ya tiene la mirada puesta en el futuro y, próximamente, en el mes de septiembre, los centros educativos recibirán la información y los datos para la convocatoria de 2027 de la IV Carrera Solidaria Valentina, Martín y Diego.