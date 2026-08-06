Restauran las antiguas marquesinas de forja de la parada de autobuses de Plaza Esteve en Jerez (Cádiz)

Un operario restairando las antiguas marquesisas de autobuses de Plaza Esteve en Jerez de la Frontera (Cádiz) - AYUNTAMIENTO DE JEREZ

JEREZ DE LA FRONTERA (CÁDIZ), 6 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de Jerez de la Frontera (Cádiz), a través de la Tenencia de Alcaldía de Servicios Públicos, está procediendo a la restauración de las antiguas marquesinas de forja de la parada de autobuses de Plaza Esteve con el objetivo de recuperar estos elementos característicos del paisaje urbano de la ciudad y devolverlos a las calles.

En una nota, el teniente de alcaldesa de Servicios Públicos, Jaime Espinar, ha destacado "la importante labor de conservación y rehabilitación del patrimonio urbano e histórico que está desarrollando el Gobierno municipal", con intervenciones en edificios y espacios "emblemáticos" y con la recuperación de elementos que "forman parte de la imagen tradicional y de la memoria colectiva de la ciudad".

"Recuperar la historia de Jerez supone también sacar del olvido aquellos elementos cotidianos que han acompañado durante décadas la vida de la ciudad y que forman parte del día a día de los jerezanos", ha aseverado.

Las antiguas marquesinas de Plaza Esteve se encuentran ya en el Taller Municipal de Infraestructuras, donde están siendo reparadas de manera integral después de permanecer "durante años almacenadas y fuera de uso".

Una vez finalizados los trabajos, volverán a instalarse en paradas de autobuses situadas en zonas céntricas de la ciudad, cuyos emplazamientos concretos se determinarán atendiendo a criterios técnicos y funcionales.

Jaime Espinar ha explicado que las marquesinas están realizadas en forja e incorporan el escudo de Jerez, una característica que les confiere "una identidad propia" y las distingue de otros modelos más recientes de mobiliario urbano.

"Fueron piezas diseñadas para prestar un servicio público, pero también tienen un valor simbólico y estético. Nuestro objetivo es que vuelvan a cumplir su función y que lo hagan en las mejores condiciones, integradas nuevamente en el paisaje urbano y recordándonos una parte de la evolución de nuestras calles", ha manifestado.

La intervención se enmarca en la línea de trabajo dirigida a recuperar elementos históricos que habían desaparecido del espacio público, bien porque se encontraban deteriorados o bien porque permanecían almacenados en dependencias municipales.

Entre estas actuaciones figura la recuperación de rótulos tradicionales del callejero histórico, como es el caso de los correspondientes a las calles Juana de Dios Lacoste, Juan Capitán, Carrizosa y Parada y Barreto; la restauración del Templete Municipal de la Alameda Vieja, finalizada en 2024; o más recientemente, la recuperación los escudos originales del Parque González Hontoria, fechados en 1903 y localizados en antiguas dependencias municipales.