El servicio de autobuses lanzadera durante zambombas de Jerez (Cádiz) acaba con un aumento de viajeros del 23%

Detalle del alumbrado de Navidad de 2025 de Jerez de la Frontera (Cádiz) - ROCÍO RUZ/EUROPA PRESS

JEREZ DE LA FRONTERA (CÁDIZ), 2 (EUROPA PRESS)

El servicio de autobuses lanzadera impulsado por el Ayuntamiento de Jerez de la Frontera (Cádiz) durante el periodo oficial de zambombas, del 21 de noviembre al 25 de diciembre de 2025, ha finalizado con un incremento de viajeros de un 23% respecto al año anterior.

Según una nota del Ayuntamiento, el servicio se ha cerrado con un total de 8.443 viajeros, lo que supone un aumento global del 23,27% respecto a los 6.849 de 2024. Así, en vista de los resultados obtenidos, el servicio se ha ampliado y estará operativo los días 2, 3, 4 y 5 de enero.

El teniente de alcaldesa de Servicios Públicos en el Ayuntamiento de Jerez, Jaime Espinar, ha valorado de forma positiva el resultado de este servicio, organizado junto a la empresa Comujesa, para facilitar los desplazamientos durante el periodo navideño.

Una vez finalizado este operativo, que ha estado disponible los viernes, sábados y víspera de festivos desde el pasado 21 de noviembre al 20 de diciembre, los datos reflejan un crecimiento "muy significativo" respecto al año anterior. Esto "respalda la apuesta del Gobierno de promover una movilidad más sostenible en la ciudad y el uso del transporte urbano", en palabras del responsable municipal.

La línea lanzadera que ha unido la explanada del mercadillo de los lunes (detrás del Estadio Pedro S. Garrido) y la calle San Agustín (el Alcázar) ha registrado 2.754 viajeros, un 25,47% más que en 2024, en el que lo utilizaron 2.195 personas. Por su parte, la segunda línea, que ha conectado la explanada de las atracciones de la Feria del Caballo y la Alameda Cristina, ha contabilizado en este año 5.689 viajeros frente a los 4.654 del pasado 2024, lo que representa una subida del 22,24%.

El Ayuntamiento ha recordado que los dos primeros fines de semana hasta el 1 de diciembre, el servicio funcionó de forma gratuita, lo que ha sido "determinante" para captar nuevos usuarios y equilibrar la demanda entre ambos aparcamientos.

Espinar ha apuntado también que las inclemencias meteorológicas no han incidido de manera significativa en el resultado final, ya que a pesar de la caída registrada el viernes del cuarto fin de semana por la alerta amarilla por lluvias, el servicio recuperó su tendencia positiva en el cierre de temporada.

Como dato también importante, el teniente de alcaldesa ha destacado que el último tramo de la operativa cerró con 749 viajeros, un 23,19% más que en el cierre de 2024 (608 viajeros), resaltando el "fuerte crecimiento" del viernes en la explanada de Feria, con un 94,74% más de usuarios.

De este balance cabe destacar también que la línea del Estadio Pedro S. Garrido se confirma como "un punto de apoyo esencial", registrando un crecimiento del 25,47% y aliviando la carga de tráfico del centro.