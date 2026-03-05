La tercera edición de las 'Holy Cards' de la Semana Santa de Jerez (Cádiz) tendrá una tirada de 12.000 álbumes

El responsable de Asistencia a Municipios de la Diputación, Antonio Aragón, y el primer teniente de alcaldesa en el Ayuntamiento de Jerez, Agustín Muñoz, en la presentación de las 'Holy Cards' de la Semana Santa de Jerez - AYUNTAMIENTO DE JEREZ

JEREZ DE LA FRONTERA (CÁDIZ), 5 (EUROPA PRESS)

La tercera edición de las 'Holy Cards' de la Semana Santa de Jerez de la Frontera (Cádiz), declarada de Interés Turístico Nacional, va a salir a la venta con una tirada de 12.000 álbumes, una iniciativa que cuenta con el apoyo de la Diputación de Cádiz y que ha sido promovida por Juan Carlos Ramos Picchi, director del proyecto, junto a otros colaboradores.

El responsable de Asistencia a Municipios de la Diputación, Antonio Aragón, ha participado en la presentación de la nueva entrega de este coleccionable sobre la Semana Santa de Jerez, formado por 486 estampas de las distintas cofradías de la ciudad.

En una nota la Diputación ha informado que su comercialización comenzará este viernes 6 de marzo en Jerez de la Frontera y varios puntos más de la provincia gaditana.

Antonio Aragón ha apuntado que presentar la Semana Santa en cromos, en un formato "más lúdico", lo convierte en "idóneo para conectar con un público más amplio y despertar en muchas personas el interés" por esta tradición. Es por eso que ha felicitado a los promotores de esta iniciativa por recoger en estos álbumes "una celebración tan nuestra, tan identitaria de la provincia", y por hacerlo de la mano de la Agrupación de Hermandades de la ciudad.

También se ha puesto el acento en la relevancia que adquiere la saeta flamenca en su celebración, un atractivo que incrementa el reclamo de su celebración. En palabras de Antonio Aragón, "detrás de las procesiones hay mucho más, hay muchas personas cuya economía depende de la Semana Santa".

El primer teniente de alcaldesa en el Ayuntamiento de Jerez, Agustín Muñoz, que también ha asistido a esta presentación, ha felicitado a los promotores de esta iniciativa, con la que la ciudad "avanza en la consolidación de su proyecto cultural en torno a la Semana Santa", mediante una actividad que "rinde homenaje al patrimonio artístico y devocional de la ciudad", y que fomenta la dimensión cultural y comunitaria del sector cofrade, reforzando también la candidatura de la ciudad a Capital Europea de la Cultura en 2031.

Durante su intervención, ha destacado que la Semana Santa "trasciende su dimensión religiosa para afirmarse como patrimonio vivo, expresión artística colectiva e identidad compartida", apuntando a elementos como los pasos, bordados, tallas y composición musical, que "sintetiza generaciones de talento y compromiso".

En este sentido, las 'Holy Cards' representan "más que un álbum de cromos", al considerar que constituyen "toda una declaración de intenciones que conecta fe, arte, memoria y proyección, favoreciendo la creación de comunidad y el intercambio entre cofrades y ciudadanos".

Igualmente, ha recordado que el próximo martes se defenderá en el Ministerio de Cultura la candidatura a Capital Europea de la Cultura 2031, "con la convicción de que la ciudad suma historia y un proyecto cultural sólido, contemporáneo y abierto". En este contexto, la Semana Santa ocupa "un papel fundamental" en la propuesta de su capacidad de "enlazar raíces, diversidad e identidad compartida".

En relación a ello, el primer teniente de alcaldesa ha recordado que Jerez ya trabaja para que su Semana Santa alcance el reconocimiento de Fiesta de Interés Turístico Internacional, "no por vanidad, sino por justicia ante su calidad artística, singularidad y poder de convocatoria".

De esta manera, las 'Holy Cards' son "embajadoras de la ciudad" para el responsable municipal porque sus estampas y cromos "se trasladarán de un lugar a otro en los bolsillos y carteras de muchas personas". "La cultura no es un adorno, es motor económico, cohesión social y futuro", ha destacado Agustín Muñoz, poniendo de relieve la capacidad de Jerez para combinar tradición e innovación, emoción y oportunidad, identidad y desarrollo.

Antes de concluir, ha agradecido la implicación en este proyecto de todas las hermandades y de la ciudadanía, invitándoles "a vivir intensamente" la Cuaresma, a intercambiar cromos, y, sobre todo, "a sentirse parte de una ciudad que mira con orgullo hacia sus raíces y sus creencias".

La Semana Santa de Jerez cuenta con 46 hermandades. Su patrimonio cultural, histórico y artístico, incluyendo las obras de imagineros, tallistas, orfebres y bordadores, la convierten en una de las más destacadas a nivel andaluz. Entre sus cofradías, procesionan algunas tan antiguas como la del Mayor Dolor, fundada en siglo XV por zurradores, zapateros y curtidores.

Este 2026 lo hace con la particularidad de que Jerez ha sido designada Capital Española de la Gastronomía, un incentivo añadido al turismo que suele mover esta tradición.