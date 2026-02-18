El tocino de cielo será protagonista de un evento solidario con la venta de 7.000 unidades de este postre de Jerez

El teniente de alcaldesa y delegado de Turismo en el Ayuntamiento de Jerez, Antonio Real, el presidente de Hostelería Jerez, Alfredo Carrasco, y el director provincial de Proyecto Hombre, Luis Bononato, en rueda de prensa. - AYUNTAMIENTO DE JEREZ

JEREZ DE LA FRONTERA (CÁDIZ), 18 (EUROPA PRESS)

El teniente de alcaldesa y delegado de Turismo en el Ayuntamiento de Jerez, Antonio Real, acompañado del presidente de Hostelería Jerez, Alfredo Carrasco, y el director provincial de Proyecto Hombre, Luis Bononato, han presentado la actividad 'De Jerez al Cielo, Tocino de Récord', un evento solidario que se celebrará el sábado 21 de febrero con la venta de 7.000 unidades de este postre típico de la localidad jerezana.

El evento, que se celebrará desde las 12,00 horas en la plaza del Arenal, se engloba en el calendario de actividades con motivo de la Capitalidad Española de la Gastronomía que la ciudad ostenta durante este año, ha indicado el Ayuntamiento en una nota.

Hasta 7.000 unidades de este postre se venderán con carácter solidario al precio simbólico de un euro y se van a elaborar por un nutrido grupo de profesionales locales de la pastelería, que participarán en esta jornada festiva con el objetivo de batir un récord. Todo el dinero recaudado se destinará a beneficio del Programa Proyecto Joven de Proyecto Hombre.

Antonio Real ha recordado la importancia de esta iniciativa que "pone en valor y resalta lo nuestro, las tradiciones y la repostería de siempre", haciendo hincapié en que dentro del marco de la Capital Española de la Gastronomía "no podía faltar" el tocino de cielo de Jerez, "nuestro postre más emblemático y más si ayudamos gracias a un evento solidario cumpliendo así un doble objetivo".

Por su parte, Alfredo Carrasco, presidente de Hostelería Jerez, ha destacado que este evento "nace para poner en valor uno de los postres más emblemáticos de nuestra tradición gastronómica" y, al mismo tiempo, convertir esa celebración "en una acción solidaria con impacto real en nuestra ciudad".

En este sentido, ha subrayado que la elección del tocino de cielo "no es casual", ya que se trata de "un símbolo culinario profundamente ligado a Jerez, a su historia y a la excelencia repostera que siguen demostrando nuestros profesionales".

Luis Bononato, en representación de Proyecto Hombre, ha dado las gracias al Ayuntamiento y a la Asociación Hostelería Jerez por "volcarse una vez más" con las comunidades terapéuticas, señalando que las entidades sin ánimo de lucro "siempre tenemos dificultades económicas" y que haya asociaciones y administraciones públicas que colaboren con ellos "es muy importante".

La recaudación de este evento va destinada a Proyecto Joven, dedicado a menores y adolescentes de menos de 21 años que tienen problemas de adicciones y consumo, fundamentalmente de hachís, alcohol y nuevas tecnologías.

Así Bononato ha indicado que "es un momento especial para nosotros, coincidiendo con nuestro 35 aniversario, para seguir manifestando nuestro compromiso y seguir dando respuesta a estas adicciones que se expresan ahora de otra forma".

El Ayuntamiento ha informado que es "habitual" que, con motivo de la Capital Española de la Gastronomía, cada año se realice un evento de similares características en la ciudad designada. El más reciente es el caso de Alicante, donde hicieron realidad una coca de mollitas gigante, uno de los productos de repostería más populares de toda su provincia.

Con esta actividad la ciudad continúa rindiendo homenaje a su gastronomía, en este caso a su postre más emblemático, poniendo en valor sus recursos culinarios protagonistas gracias a la capitalidad gastronómica que Jerez ostentará durante todo este año.