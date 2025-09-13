Vicente Vallés inaugura los Cursos de Verano de Jerez (Cádiz) con una conferencia sobre la cultura en los informativos

El periodista Vicente Vallés interviene en la presentación de los Cursos de Verano, a 13 de septiembre de 2025 en Jerez de la Frontera (Cádiz, Andalucía, España). - Nacho Frade - Europa Press

JEREZ DE LA FRONTERA (CÁDIZ), 13

El periodista Vicente Vallés ha sido el encargado de inaugurar este sábado la primera edición de los Cursos de Verano de Jerez, con la conferencia-coloquio titulada 'El valor de la cultura en los informativos de televisión', en la que ha disertado sobre el protagonismo de la cultura en los medios de comunicación y donde ha respaldado públicamente la candidatura de Jerez 2031 como Capital Europea de la Cultura.

Organizados de forma conjunta por el Ayuntamiento de Jerez de la Frontera, la Universidad Internacional de Andalucía (UNIA) y la Universidad de Cádiz (UCA), el acto ha contado con la asistencia de la alcaldesa de Jerez, María José García-Pelayo, los rectores de ambas universidades, José Ignacio García y Casimiro Mantell, respectivamente, y el consejero de Universidades, Investigación e Innovación de la Junta de Andalucía, José Carlos Gómez Villamandos, ha detallado el consistorio en una nota.

La alcaldesa se ha mostrado "muy satisfecha" por la celebración de esta iniciativa en la ciudad, explicando que es un proyecto en el que trabajan "desde antes incluso de ser Gobierno de la ciudad, con el consejero de Universidad, y que hoy ve la luz".

"Cuando alguien se ha ilusionado tanto con un proyecto, ver que es una realidad es importante, y sobre todo porque lo iniciamos casi a lo grande, con una conferencia de uno de los grandes comunicadores de España, de uno de los grandes relatores de la realidad, del día a día, como es Vicente Vallés", ha expresado García-Pelayo.

Además, ha destacado "la trascendencia" de esta cita académica, señalando que "marca un punto de inflexión" en la candidatura de Jerez a Capital Europea de la Cultura y en la proyección de la ciudad," multiplicando las oportunidades de reconocimiento gracias al potencial de los profesionales, expertos y profesores universitarios que impartirán los cursos".

Asimismo, ha explicado que se sigue trabajando para sumar nuevos proyectos y para que Europa vea que Jerez "tiene un modelo sólido para ser Capital de la Cultura".

"Tenemos estos cursos de verano, pero también contamos con en el primer Certamen Internacional de Pintura, la segunda edición de una feria del libro muy potente, el Festival de Cine con Acento, el Maratón de Teatro, el Festival de Títeres que recuperamos este año, la celebración del 600 aniversario de la llegada del pueblo gitano a nuestra ciudad* es decir, contamos con más cultura que nunca, más identidad que nunca, porque al final la cultura es identidad y sobre todo más proyectos que nunca, ordenados todos hacia el 2031 y más allá de esta fecha, que es lo realmente importante", ha argumentado.

Respecto a la ponencia de Vicente Vallés, esta ha versado sobre la cultura en los informativos. En ella, el periodismo ha asegurado que "no siempre está lo suficientemente bien cuidada, o al menos no todo lo que debería".

"Creo que tenemos que ser autocríticos en los medios de comunicación y ponernos como objetivo mejorar el tratamiento, el espacio que le dedicamos a las noticias culturales. Considero que lo vamos haciendo, pero tenemos que mejorar en ese ámbito", ha continuado.

Entre el 15 de septiembre y el 2 de octubre, el Conjunto Monumental del Alcázar de Jerez acogerá cinco cursos que abordan temáticas ligadas a la identidad cultural y a los retos de futuro del municipio.

En este sentido, García Pelayo ha asegurado que para ser el primer ciclo se ha alcanzado "un gran éxito de matrícula", ya que sin tener cerrado aún el número de alumnos becados se han inscrito más de 120 personas para cinco cursos que tratan sobre las cuestiones que ahora mismo ocupan y preocupan a la ciudad, además de cuestiones que "se van a convertir en proyectos tractores para Jerez a lo largo de los próximos años", como son el turismo, la historia, la gastronomía y la comunicación".

Asimismo y de cara a próximas ediciones, la alcaldesa ha afirmado que el rector de la Universidad Internacional de Andalucía les ha planteado la posibilidad de que el año que viene adelanten su celebración a finales de junio o a primeros de julio, para que sea "más fácil su organización".

Los Cursos de Verano nacen bajo el paraguas de la candidatura de Jerez a Capital Europea de la Cultura 2031 y constituyen, por primera vez, un proyecto compartido entre Ayuntamiento de Jerez, UNIA y UCA.

Su carácter interdisciplinar y la calidad de sus ponentes refuerzan el vínculo de la ciudad con la cultura, la educación y el desarrollo sostenible, proyectándola como referente de dinamismo cultural en el sur de Europa.