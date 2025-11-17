Las zambombas de Jerez (Cádiz) viajarán por primera vez a Jordania con un evento el 21 de noviembre

El delegado de Cultura, Grandes Eventos, Patrimonio Histórico y Capitalidad Europea de la Cultura, Francisco Zurita, en la presentación de la zambomba que se celebrará en Jordania. - AYUNTAMIENTO DE JEREZ

JEREZ DE LA FRONTERA (CÁDIZ), 17 (EUROPA PRESS)

Las zambombas de Jerez de la Frontera (Cádiz) van a viajar por primera vez a Jordania de la mano de artistas locales, todo ello con el objetivo de fortalecer las conexiones internacionales a través del arte en el marco de la candidatura a Capital Europea de la Cultura en 2031.

La Cámara de Comercio de Jerez ha acogido este lunes la presentación oficial de 'Navidad de Coral - IFI Jerez: la auténtica Zambomba Flamenca Jerezana en Jordania', que tendrá lugar el viernes 21 de noviembre, y con la que se refuerza la proyección internacional del patrimonio flamenco de la ciudad, ha indicado el Ayuntamiento en una nota.

El acto ha contado con la participación del delegado de Cultura, Grandes Eventos, Patrimonio Histórico y Capitalidad Europea de la Cultura, Francisco Zurita, la vicepresidenta primera de la Cámara de Comercio de Jerez, Gemma García Bermúdez, la directora artística, Coral de los Reyes, el director ejecutivo y productor de IFI Jerez, Juan Alfonso Romero, y el artista Ali de la Tota.

Durante la presentación se ha anunciado que este encuentro cultural se celebrará el próximo viernes 21 de noviembre en Ammán, en concreto, en The National Centre of Culture and Arts, una cita que cuenta con el respaldo institucional de la Embajada de España en la capital jordana y que tendrá lugar el día en que comienza el periodo oficial de zambombas en la ciudad jerezana.

El elenco de artistas está formado por Ali de la Tota (zambomba), Curro Malena (guitarra), Ana de los Reyes, Abraham del Zambo, Merci del Chícharo y Juan Juanelo (voces, cante y baile).

El delegado municipal ha subrayado "la trascendencia" de un proyecto que "abrirá nuevas puertas a la proyección internacional de Jerez", afirmando que iniciativas como esta "fortalecen el camino de la candidatura de Jerez 2031, centrada en el intercambio artístico y la creación de puentes entre territorios".

Asimismo, ha señalado que desde el Ayuntamiento se valora de manera "muy positiva" esta acción cultural, fruto del "compromiso" entre instituciones, artistas y sector empresarial, agradeciendo el apoyo de la Embajada de España, cuya colaboración "ha sido esencial para hacer posible el despliegue del proyecto".

Zurita ha recordado también que el flamenco, y con ello la zambomba jerezana, constituye "un lenguaje universal, capaz de unir sensibilidades y tender puentes entre culturas muy distantes".

En este sentido, ha destacado "la relevancia de reforzar los intercambios artísticos internacionales, proyectando a Jerez como ciudad cultural en diálogo constante con el mundo".