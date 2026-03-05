El Zoo de Jerez estrena una nueva estación meteorológica de la Aemet en la provincia de Cádiz

La delegada de Protección Animal del Ayuntamiento de Jerez de la Frontera (Cádiz), Carmen Pina ha asistido a la presentación de la nueva estación meteorológica de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) instalada en el Zoo de Jerez - AYUNTAMIENTO DE JEREZ

JEREZ DE LA FRONTERA (CÁDIZ), 5 (EUROPA PRESS)

La delegada de Protección Animal del Ayuntamiento de Jerez de la Frontera (Cádiz), Carmen Pina ha asistido a la presentación de la nueva estación meteorológica de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) instalada en el Centro de Conservación de la Biodiversidad Zoobotánico.

Lo ha hecho junto al delegado territorial de Aemet Andalucía, Juan de Dios del Pino, y el observador de Meteorología y colaborador del Grupo de Trabajo Aemet Divulga, José Luis Torres, ha detallado el Ayuntamiento en una nota.

Se trata de una estación manual donde se registran las temperaturas mínima y máxima, la precipitación y evaporación, una iniciativa en la que ha colaborado la Aemet.

La delegada municipal ha agradecido el trabajo realizado por el biólogo-conservador del Zoo, Mariano Cuadrado, y por Jose Luis Torres, impulsores de un proyecto que "ya es una realidad".

"Una vez más, la pasión y compromiso de ambos por su trabajo han dado como resultado que podamos contar, en esta primera fase, con una herramienta técnica que es una puerta abierta al conocimiento y que nos permitirá conocer mejor cómo es el clima y cómo influye en la biodiversidad", ha manifestado.

En ese sentido, ha argumentado que los pilares de este espacio son "la conservación, la investigación y la educación" por lo que con este nuevo instrumento "abrimos más posibilidades educativas para aquellos centros escolares que nos visiten".

Por su parte, el delegado Territorial de Aemet Andalucía, Juan de Dios del Pino, ha hecho hincapié en la importancia que tiene una estación como la que se ha inaugurado y que se suma a la ya existente en el aeropuerto de Jerez, resaltando que "cuantos más datos se obtengan con estos observatorios, más se acertará en los pronósticos".

José Luis Torres ha manifestado que la estación del Zoobotánico tendrá una finalidad educativa "muy importante" ya que todos los visitantes anuales del mismo, más de 150.000 al año, van a tener información de lo que es clima y lo que es tiempo atmosférico, aprendiendo a diferenciarlos.

También ha adelantado que habrá una segunda fase "en un futuro cercano" en el que se podrá contar con una estación meteorológica automática, dentro de la red de Aemet, con la que se podrán obtener datos en tiempo real.

Una vez finalizado el acto, el alumnado de quinto de Educación Primaria del CEIP Antonio Machado de Jerez ha realizado una demostración de toma de datos en la estación, que se encuentra instalada en la zona de entrada al recinto.

Este centro escolar jerezano es un referente internacional en educación climática gracias a su proyecto 'Estación Meteorológica y Plan de Observación', iniciativa impulsada por José Luis Torres, que ha convertido el patio del colegio en un laboratorio vivo de ciencia. El proyecto recibe apoyo técnico de la Agencia Estatal de Meteorología (a través de programas de divulgación como Medina Aemet.