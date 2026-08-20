El Zoo de Jerez refuerza la fumigación total del parque tras dos aves positivas por Virus del Nilo

Un operario realizando tareas de fumigación en el Zoobotánico de Jerez tras los dos casos de positivos en Virus del Nilo. - AYUNTAMIENTO DE JEREZ

JEREZ DE LA FRONTERA (CÁDIZ), 20 (EUROPA PRESS)

El Servicio de Protección Animal del Ayuntamiento de Jerez de la Frontera (Cádiz), en coordinación con la empresa especialista Lokímica, está ejecutando un plan de actuaciones para reforzar la seguridad en el centro de Conservación de la Biodiversidad Zoobotánico después de los dos positivos detectados por Virus del Nilo, con un ave fallecida. Así, se ha procedido a realizar un refuerzo de la fumigación en la totalidad del parque.

Además, técnicos de Sanidad de la Junta de Andalucía se han desplazado hasta las instalaciones del Zoobotánico para desarrollar labores de vigilancia conjuntas y la comprobación de que el protocolo de emergencia municipal y de control de plagas se está ejecutando conforme a la normativa vigente, ha indicado en una nota el Ayuntamiento.

La delegada municipal de Protección Animal, Carmen Pina, ha subrayado que la decisión del cierre temporal del Zoo, aplicado desde este pasado miércoles, se ha adoptado "estrictamente por razones de prevención, seguridad y responsabilidad".

Asimismo, ha recordado que el centro se encuentra bajo los protocolos de alerta decretados por la Junta, y que "se sigue trabajando y tomando medidas preventivas de forma coordinada" entre el Servicio de Protección Animal y Lokímica.

A pesar de que el Zoobotánico cuenta con un calendario de fumigación ordinario, que se ejecuta todos los meses del año, el servicio municipal ha procedido a realizar este refuerzo de la fumigación, como medida de intensificación frente a la situación actual.

Como se ha indicado, este jueves se ha ejecutado una revisión integral de las instalaciones en un radio de 1,5 kilómetros, que es lo que recomienda el plan de la Junta de Andalucía, revisando todos los imbornales y las zonas con agua estancada, a través de labores de vigilancia y muestreo continuo para evaluar la densidad de los vectores, aplicando tratamientos larvicidas para frenar la proliferación de nuevos focos y llevando a cabo tratamientos adulticidas específicos para reducir la población de mosquitos adultos.

Durante los próximos días y semanas, Lokimica seguirá desarrollando actuaciones de monitoreo y tratamientos.

El Ayuntamiento ha reiterado su compromiso con la salud pública y el bienestar animal, manteniendo una colaboración estrecha con todas las administraciones implicadas.

Además, en las redes sociales del Ayuntamiento se han publicado trípticos con recomendaciones de cara a la prevención contra el Virus del Nilo Occidental dirigidas a evitar picaduras y frenar la cría del mosquito.

También se ha recordado que el control de vectores es una tarea compartida y se recomienda revisar patios, jardines y zonas comunes para evitar focos de cría de mosquitos y proteger la salud y se pide a la ciudadanía que se informe por los canales oficiales, evitando con ello recibir desinformación y bulos desde otras vías.