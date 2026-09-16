El 32 Festival de Cine Francés de Málaga contará con siete estrenos exclusivos en España

Presentación del 32 Festival de Cine Francés de Málaga - 32 FESTIVAL DE CINE FRANCÉS DE MÁLAGA

MÁLAGA 16 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Festival de Cine Francés de Málaga estrenará en su 32 edición un hasta siete cintas exclusivas que se podrán ver en España por primera vez. Además, de las diez películas que competirán en su Sección Oficial, siete de ellas son 'óperas primas' de cineastas que debutan en el largometraje.

El certamen, que se celebrará del 16 al 23 de octubre en distintos espacios culturales de la ciudad, ha presentado este miércoles su programación completa, cuyas entradas ya se pueden adquirir en la taquilla del Cine Albéniz, a través de Unientradas y de la página web del festival.

La edición de 2026, bajo el lema 'Révolution du regard' ('La revolución de la mirada'), contará con 13 películas en su Sección Oficial, diez de ellas a concurso, procedentes de Francia, Canadá -con especial presencia de producciones de Quebec-, Camerún, Bélgica, Suiza, República Democrática del Congo y República Centroafricana.

La presentación del programa ha contado con la participación de la concejala de Cultura y Patrimonio Histórico de Málaga, Mariana Pineda; el diputado de Cultura, Manuel López Mestanza; el director de la Alianza Francesa de Málaga y del festival, Sullivan Benetier; la directora de programación, Julia Branché, y representantes de distintas instituciones y entidades colaboradoras.

Las películas concursantes en Sección Oficial abordarán cuestiones como los conflictos bélicos, las relaciones familiares, el paso de la adolescencia a la edad adulta, la desigualdad, el trabajo sexual, la identidad y las relaciones entre hombres y mujeres. Desde la organización destacan que, "seis de ellas no cuentan todavía con distribuidor en el país, por lo que el certamen ejercerá como escaparate para su posible distribución nacional".

"Desde el FCFM llevamos años observando cómo ficción y realidad se entrelazan reflejando las complejidades del mundo, haciendo difícil distinguir entre sarcasmo y profundidad. Esto implica re-entrenar la mirada: adoptando nuevas perspectivas y visibilizando realidades ignoradas, alejadas de visiones convencionales, para inspirar, educar y movilizar a las personas hacia un cambio positivo en la sociedad", ha afirmado Benetier.

Por su parte, López Mestanza ha subrayado que "esta edición incorpora elementos de especial interés para el público y para el sector profesional, desde la presencia de nuevos directores hasta el impulso de espacios de encuentro vinculados a la producción y la coproducción internacional"

Entre las siete óperas primas se encuentra la película inaugural, 'De la Comédie Française', de Martin Darondeau y Bertrand Usclat, una comedia ambientada en la institución teatral francesa. También competirá 'Congo Boy', del director Rafiki Fariala, protagonizada por un adolescente congoleño refugiado que trata de hacerse cargo de su familia mientras persigue su aspiración de convertirse en músico.

La selección incluye asimismo 'Jupiter', de Alexandre Smia, que plantea un escenario de amenaza nuclear para Europa; 'Invisibles', de Junna Chif, centrada en una bailarina de burlesque y trabajadora sexual; y 'L'Âme Idéale', de Alice Vial, sobre una mujer capaz de comunicarse con los muertos.

Completan este grupo de primeros largometrajes 'À Bras-Le-Corps', de Marie-Elsa Sgualdo, ambientada en la Suiza rural de 1943, y 'Un Grand Raccourci', de Clément Devilliers y Armand Foëx, que sigue las historias de dos primos dedicados a exterminar ratas y de dos jóvenes que manipulan un concurso de belleza.

La Sección Oficial incorpora además 'Le Corset', de Louis Clichy, la primera película de animación incluida por el festival en esta sección; 'Coward', de Lukas Dhont; 'Mémoire de fille', de Judith Godrèche; 'Compostelle', de Yann Samuell, y la primera entrega de la saga 'La Bataille De Gaulle', dirigida por Antonin Baudry, que se proyectará en la gala de clausura.

HOMENAJE A MARJANE SATRAPI Y PRIMERA EXHIBICIÓN DE LA FOTÓGRAFA HASSONA

La Sección Retrospectiva estará dedicada a la recientemente fallecida Marjane Satrapi y a otros autores vinculados al cine de animación francófono, entre ellos Florence Miailhe y Alain Ughetto.

El festival contará además con la presencia de varios de los cineastas y protagonistas de las películas programadas. Entre ellos estarán Junna Chif, Yann Samuell, Clément Devilliers, Armand Foëx, Louise Labèque y Magalie Lépine-Blondeau, que presentarán sus respectivos trabajos en Málaga.

La directora franco-iraní Sepideh Farsi participará también en el certamen con la presentación de su documental 'Put Your Soul on Your Hand and Walk'. El festival exhibirá además la exposición 'La voz de Gaza', con fotografías de Fatma Hassona, en lo que la organización presenta como su primera exhibición en España.

CONEXIÓN ENTRE INDUSTRIAS CINEMATOGRÁFICAS

El Jurado Profesional de esta edición estará integrado por la productora y distribuidora Sylvie Leray, el cineasta Bruno Lazaro, la compositora Paloma Peñarrubia, el guionista y dramaturgo Sergio Rubio y la gestora cultural Leticia Salvago.

El festival pondrá además en marcha una jornada dirigida a profesionales del sector cinematográfico, centrada en la coproducción internacional con territorios francófonos.

La programación se completará con sesiones de cortometrajes y documentales, actividades para estudiantes y público familiar, sesiones escolares, un cine-concierto y una fiesta de clausura, además de nuevas colaboraciones con la Escuela Superior de Arte Dramático, el Teatro Cánovas y HiloDoble. La Térmica, centro de cultura contemporánea de la Diputación de Málaga, acogerá el 23 de octubre la gran fiesta de clausura del certamen.

Desde la organización detallan que las actividades paralelas al festival serán de acceso libre hasta completar aforo, mientras que todas las películas se proyectarán en versión original subtitulada en español.

Según los datos facilitados por la organización, la edición 31 del Festival de Cine Francés de Málaga alcanzó un 95% de ocupación y más de 16.000 asistentes a las distintas actividades del festival.

LA LIBERTAD GUIANDO AL PUEBLO PROTAGONIZA EL CARTEL

El anuncio del programa viene acompañado por el cartel de esta edición, realizado por Estudio Santa Rita, responsable de la identidad visual del festival desde hace una década.

La propuesta reivindica la importancia de la cultura y el cine a través de una reinterpretación contemporánea de La Libertad guiando al pueblo (1830), de Eugène Delacroix.

La artista afirma que "la composición recupera el dramatismo y la estructura piramidal de la obra original para reflexionar sobre la bandera como símbolo de reivindicación cultural, recreando un ojo formado por dos manos como representación de la empatía".