El 62% del alumnado en Málaga aprueba la PAU extraordinaria

Archivo - Imágenes de archivo de la Prueba de Acceso a la Universidad (PAU) de 2026 en Málaga. - Álex Zea - Europa Press - Archivo

MÁLAGA 9 Jul. (EUROPA PRESS) -

El 62,06% de los alumnos que se presentaron en Málaga la pasada semana a la prueba de acceso a la Universidad (PAU) de carácter extraordinario superó los exámenes, con una nota media final --entre los exámenes y el Bachillerato-- de 6,021 puntos.

Así lo han informado desde la UMA en un comunicado, en el que han precisado que la PAU, en su convocatoria extraordinaria, ha contado con un total de 2.300 estudiantes presentados. De ellos, 879 se examinaron solo de las pruebas de admisión, las destinadas a subir las calificaciones.

La nota media de la prueba finalmente quedó en un 4,623, que, sumada a la nota media del expediente (6,95), supone el 6,021 anteriormente citado.

La revisión de ejercicios se solicitará de manera telemática entre este viernes, 10 de julio, desde las 9,00 horas, y el 14 de julio , hasta las 14,00 horas; mientras que del 20 de julio al 21 de julio --desde las mismas horas--, se podrá solicitar la visualización de los ejercicios. Las notas definitivas saldrán el día 17 julio.

Según han manifestado desde la universidad, quienes deseen realizar la preinscripción pueden hacerlo del 9 al 14 de julio. La primera adjudicación será el 24 de julio.

En esta fase extraordinaria se adjudicarán las plazas de las distintas titulaciones universitarias que queden vacantes tras los procesos de adjudicación de la fase de ordinaria.