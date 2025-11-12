El 72%% de los cofrades malagueños considera que la cofradía contribuye a la identidad cultural de su ciudad o barrio

La vicepresidenta de la Diputación de Málaga, María Francisca Caracuel, y el presidente de la Agrupación de Cofradías, José Carlos Garín, junto a tres de los cuatro autores del informe: Francisco J. Cristófol, Diego Barraquero y Daniel Marín. - DIPUTACIÓN DE MÁLAGA

Casi el 72% (71,8%) de los cofrades de Málaga considera que la cofradía contribuye activamente a la identidad cultural de su ciudad o barrio, cerca del 40% se implica semanal o mensualmente en las actividades de su cofradía y el 65,8% reconoce un efecto positivo de las redes sociales en su vínculo.

Estos son algunos de los datos que se desprenden del primer gran estudio sobre el perfil del cofrade malagueños de los investigadores y cofrades Francisco J. Cristófol Rodríguez (Universidad Internacional de la Rioja), Diego Berraquero Rodríguez (Escuela Universitaria de Osuna), Daniel Marín Gutiérrez (Universidad Pontificia de Comillas) y Carmen María Santos Moreno (Universidad Pablo Olavide).

Se trata de un estudio que se desprende de los resultados de la escuesta sobre identidad cofrade en Málaga que ha publicado el Centro de Ediciones de la Diputación de Málaga (Cedma) y que ha respaldado la Agrupación de Cofradías de la ciudad.

La investigación ofrece una visión sociológica inédita sobre la comunidad cofrade malagueña, su estructura, valores y presencia digital. Analiza desde una perspectiva académica y sociológica la realidad actual del universo cofrade malagueño, sus rasgos identitarios y su evolución en el contexto social y cultural contemporáneo.

La presentación ha tenido lugar este miércoles en la Diputación de Málaga con la asistencia de la vicepresidenta de la institución provincial y responsable del Cedma, María Francisca Caracuel, junto a al investigador Francisco J. Cristófol y el presidente de la Agrupación de Cofradías, José Carlos Garín. En el acto se ha contado con la presencia de Diego Berraquero y Daniel Marín.

Caracuel ha destacado que "este libro demuestra que el mundo cofrade puede y debe ser también objeto de estudio académico sin perder por ello ni su alma ni su sentido espiritual".

La vicepresidenta de la Diputación ha explicado que es un estudio muy serio, riguroso y científico como es una realidad incardinada en los sentimientos en España, aunque el porcentaje mayor está en Andalucía.

"Las cofradías son mucho y van mucho más allá de lo que es el sentimiento religio, es una realidad que abarca y se entrelaza profundamente con lo que es el mundo cultural y la sociedad, y esa realidad merecía un estudio que no fuera solamente desde el punto de vista de ese sentimiento religioso, y eso es lo que los autores han hecho con este estudio", ha añadido.

"Desde el Cedma, pues entendíamos que era interesante ir más allá de esas formas asociativas religiosas tan recurrentes en España para estudiar el aspecto social y empírico de esa realidad", ha concluido la diputada.

Por su parte, el presidente de la Agrupación de Cofradías de Semana Santa de Málaga, José Carlos Garín, ha puesto de relieve la importancia de respaldar a los investigadores que analizan la realidad cofrade pues son generadores de recursos informativos muy necesarios para conocer con datos el rumbo del universo cofrade.

Francisco J. Cristófol ha agradecido a la Diputación su labor de divulgación, "por facilitarnos que el estudio fuera más allá del ámbito científico y por la labor de cohesión del territorio que desarrolla habitualmente". Asimismo, ha extendido el agradecimiento a la Agrupación de Cofradías "por auspiciar a los autores".

DATOS DEL ESTUDIO Y DE LA ENCUESTA

El perfil del cofrade malagueño se corresponde a un varón que no supera los 40 años, casado, con estudios superiores y en situación de empleo. La fe ocupa un lugar primordial en su vida y considera que las cofradías contribuyen activamente a la identidad cultural de su ciudad o barrio. El cofrade se sabe parte de un movimiento cultural que cohesiona barrios y ciudades y consideran las cofradías como espacios culturales y sociales. Asimismo, el cofrade de Málaga asiste de forma asidua a cultos y subraya el papel creciente de la comunicación digital en la vida cofrade.

Estos son algunos datos del informe realizado por los investigadores basado en una encuesta realizada a casi 2.000 personas de Andalucía de las cuales fueron válidos 515 resultaron válidas para el estudio de Málaga y con un nivel de confianza del 95%. El universo de referencia es el de los 72.129 hermanos censados en Málaga capital.

Cristófol ha desgranado alguno de los datos de esta encuesta, como que el 73,4% de los encuestados son hombres y el 26,6% mujeres, con un claro predominio de adultos de edades comprendidas entre los 20 y 49 años (72,8%), siendo el rango de edad entre los 30 y 39 (26%) el más predominante. A partir de los 50 años se observa un descenso progresivo y los menores de 20 años representan el 5,8%.

Destaca el perfil formativo del encuestado, que es elevado, pues el 37,7% posee estudios universitarios de grado, seguidos por quienes poseen Bachillerato, Formación Profesional de grado superior o equivalente (29,3%).

Una proporción considerable ha completado un máster oficial o estudios de posgrado (21,9%). Por tanto, el 60% de los encuestados cuenta con estudios superiores (licenciatura, grado, máster o doctorado). Por otra parte, el 40,8% está casado y el 31,7% soltero.

Además, el estudio refleja que los encuestados cuentan con un alto nivel de integración laboral. El 73,6% se encuentran ocupados en empleos formales o autónomos, el 14% está en formación y el 10,6% en situación de desempleo.

El estudio también se detiene, entre otros aspectos, en la vinculación con sus hermandades y cofradías, y destaca que el 97% de los encuestados pertenecen a una y más de la mitad (el 51,3%) acumula entre 10 y 29 años de pertenencia. Los cofrades de larga trayectoria, es decir, 30 años o más, representan un tercio, el 32,6%. Además, el 71,8% considera que la cofradía contribuye activamente a la identidad cultural de su ciudad o barrio.

Los cargos y funciones dentro de las corporaciones se reparten entre quienes participan en la organización de procesiones (26,2%), juntas de gobierno (20,4%) o grupos auxiliares (15%).

Además, se ha indagado sobre la identificación emocional con la hermandad y el estudio refleja que es muy alta. Pues el 86% se siente plenamente vinculado y el 87% asegura que mantendrá ese sentimiento aunque no participe activamente.

En cuanto a la fe, el estudio refleja que el 63,7% sitúan la fe en los niveles más altos de su vida, mientras que el 77,3% considera la Semana Santa fundamental en su vida.

La cofradía es valorada principalmente como un agente cultural y social de referencia en la comunidad, con un grado de consenso mayoritario que refuerza su papel más allá de lo estrictamente religioso.

En cuanto a la asistencia a cultos, la participación en los mismos es algo que hacen asiduamente el 54,6% y el 32,6% declara no participar, aunque le gustaría hacerlo.

Respecto a la participación en procesiones y voluntariado, el 86,6% declara participar de manera asidua, aunque la implicación en otras actividades como voluntariado o acción social es más limitada, con un 12,8 %. El 9,5% que no participa, manifiesta su interés en hacerlo.

Por último, en el estudio destaca que la cofradía es reconocida principalmente por un 71,9% como un referente cultural y social de su entorno, contribuyendo de manera destacada a reforzar la identidad local y a proyectar la tradición cofrade como un elemento de valor comunitario y también turístico. El 16,7% mantiene una postura neutral. El 11,5% expresa desacuerdo.