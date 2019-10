Ábalos, sobre liberar el peaje de la AP-7: "El PP se acuerda de estas cosas cuando no gobierna"

Publicado 21/10/2019 14:36:32 CET

Dice estar "sorprendido" por "campaña de PP, especialmente en Andalucía" sobre peajes y recuerda que PSOE "es único que no ha prorrogado"

TORREMOLINOS (MÁLAGA), 21 Oct. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Fomento en funciones, José Luis Ábalos, ha criticado en relación con la propuesta de la Diputación Provincial de pedir al Ejecutivo central que inicie tramites para liberalizar el peaje de la AP-7, que el PP "se acuerda de estas cosas cuando no gobierna; es impresionante".

Ábalos, que ha realizado un paseo por el centro de Torremolinos (Málaga), ha señalado, tras preguntas de los periodistas, que "las concesiones de estas autopistas se produjeron con gobiernos del PP", señalando, además, que "el periodo para pagar el peaje lo estableció el PP".

"No sé si están arrepentidos, si es un cambio de opinión... no acabo de entender", ha señalado el ministro de Fomento en funciones, al tiempo que ha recordado que "el único gobierno en la historia de las concesiones de autopistas que no ha prorrogado una ha sido el gobierno socialista" como la AP-1 "y lo va a hacer en la AP-7 entre Alicante y Tarragona; y la AP-4 entre Cádiz y Sevilla, porque finalizan las concesiones".

En este sentido, ha dicho que "esto que parece que es normal, finaliza una concesión y forma parte de la red general de autovías, no ha sido nunca normal, siempre se ha prorrogado", ha recordado, insistiendo en que "nosotros no hemos prorrogado la AP-1 de Burgos, y ya tenemos también licitada para adjudicar la conservación de la AP-7 y AP-4 con cargo a los Presupuestos del Estado".

Así, ha incidido, al respecto, en que "eso es lo que ha hecho este Gobierno y el PP hasta ahora lo que ha hecho es prorrogarlo todo", ha advertido.

Por tanto, ha pedido que "no engañen a la gente", asegurando que "si la Diputación de Málaga está dispuesta a pagar en lo del peaje, pues podríamos hablar con la concesionaria y ver lo que podemos hacer".

En este punto, ha señalado que este verano se ha quedado "sorprendido por la campaña del PP, especialmente en Andalucía, sobre lo de los peajes": "Este Gobierno lo que ha hecho es no prorrogar autovías cuyo vencimiento se producía y ha aumentado las bonificaciones --que paga el Estado-- para desplazar el transporte a las autopistas", ha dicho, criticado que el PP "monten esta campaña". "Hay que hacer política más sería", ha concluido.

CERCANÍAS

Por otro lado, en relación con la ampliación del horario nocturno del Cercanías, el ministro de Fomento en funciones ha señalado que se está estudiando.

"Hay unas cuestiones que no se nos escapan, el mantenimiento de las vías se hace de noche, tendríamos que ver la compatibilidad de estos trabajos; evidentemente significa también incorporar maquinistas, significa un coste... estamos dispuestos", ha dicho, valorando la idea como "buena". "Estamos dispuestos a verla y ojalá pudiéramos tener en todo caso también una aportación o colaboración por parte de las administraciones; en este caso, la Diputación, por ejemplo, podría ayudar perfectamente", ha concluido.