Abd Al Malik presenta su película 'Furcy, Né Libre' en exclusiva en España en el Festival de Cine Francés de Málaga

El director de cine Abd Al Malik presenta su película 'Furcy, Né Libre', en el Festival de Cine Francés de Málaga. - FESTIVAL DE CINE FRANCÉS DE MÁLAGA

MÁLAGA 12 Oct. (EUROPA PRESS) -

El director de cine, poeta y rapero francés Abd Al Malik ha presentado este domingo su película 'Furcy, Né Libre', en la Sección Oficial del 31 Festival del Cine Francés de Málaga, que ha acogido así el preestreno exclusivo en España de esta cinta con la presencia también de Makita Samba, el actor protagonista del filme.

"La idea era explicar cómo la historia, muy singular en este caso, de la isla Bourbon, de la isla de La Reunión, era simbólica de la historia de Francia y, en última instancia, de la historia del mundo", ha explicado Malik en una entrevista con la organización del festival.

Según se explica en un comunicado, la película narra la historia del esclavo Furcy, que en 1817, en la Isla Reunión, descubre documentos que podrían convertirle en un hombre libre. Con la ayuda de un fiscal abolicionista, se embarca en una batalla legal para que se le reconozcan sus derechos.

La cinta es así un drama histórico y jurídico y una adaptación del libro 'L'Affaire de l'esclave Furcy', de Mohammed Aïssaoui, que cuenta con las interpretaciones de Makita Samba, Romain Duris y Ana Girardot, entre otros.

"Casi no hay películas sobre la esclavitud, y pensé que el reto de esta película era la posibilidad de decirnos a nosotros mismos que éramos capaces de mirar nuestra historia colectiva, incluso la más oscura, y preguntarnos cómo podríamos extraer de ella una herramienta de reconciliación", ha detallado el director y poeta. "Siempre ha sido nuestra función como artistas encontrar lugares de reconciliación, y hoy más que nunca quiero decirlo", ha remachado.

Nacido como Régis Fayette-Mikano en 1975, Abd Al Malik ya había vivido "varias vidas" antes de convertirse en un "artista imprescindible de la escena hip-hop de los años 2000", según han subrayado desde el Festival de Cine Francés.

A sus primeros ensayos, 'Le Face à Face des Coeurs' (2004) y 'Gibraltar' (2006), les siguieron álbumes en los que el rap y el slam se fusionaban con la canción y el jazz en 'Dante' (2008) y 'Château Rouge' (2010).

Ese mismo año 2010 recibió el Premio Félix-Faure por su ensayo 'La guerre des banlieues n'aura pas lieu'. Tras la realización de la película basada en su novela 'Qu'Allah bénisse la France', estrenada en 2014, Abd al Malik volvió a la música con un álbum producido por Laurent Garnier, 'Scarifications', de forma que 'Furcy, né libre' es su segunda película.