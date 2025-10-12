Un acertante de Málaga, premiado con más de 1,2 millón de euros en el sorteo de la Primitiva

MÁLAGA 12 Oct. (EUROPA PRESS) -

Un acertante de Málaga recibirá 1.248.450,19 euros por un premio de primera categoría --seis aciertos-- en el sorteo de la Primitiva celebrado este pasado sábado, 11 de octubre, según la información de Loterías y Apuestas del Estado consultada por Europa Press.

El boleto, sellado en el despacho receptor número 50.685 de Málaga, situado en la calle José Calderón, 71, en Campanillas, corresponde al único acertante de primera categoría en el sorteo de este sábado.

De categoría especial --seis aciertos más el reintegro-- no ha habido boletos acertantes, por lo que con el bote generado que se pondrá en juego en el próximo sorteo de La Primitiva, un único acertante de primera categoría con categoría especial podría ganar 15.500.000 euros.

La combinación ganadora ha sido la formada por los números 08, 47, 38, 45, 10 y 29, con el 43 como complementario y el 6 como reintegro. La recaudación del sorteo ha ascendido a 10.581.666 euros.