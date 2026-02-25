Un acertante de Vélez-Málaga gana 245.971 euros con el Eurojackpot de la ONCE

El sorteo del Eurojackpot de la ONCE de este pasado martes, 24 de febrero, ha dejado un premio de 245.971 euros en la ciudad malagueña de Vélez-Málaga, donde José España vendió el boleto premiado, que cuesta dos euros, en La Caleta de Vélez Málaga. - ONCE

MÁLAGA 25 Feb. (EUROPA PRESS) -

El sorteo del Eurojackpot de la ONCE de este pasado martes, 24 de febrero, ha dejado un premio de 245.971 euros en la ciudad malagueña de Vélez-Málaga, donde José España vendió el boleto premiado, que cuesta dos euros, en la Caleta de Vélez Málaga.

El mega sorteo europeo que vende en España la ONCE con otros 18 países del espacio económico europeo dejó este martes un premio de tercera categoría que este pasado martes ascendió a 245.971,90 euros, el único acertante en España de este sorteo.

El afortunado o afortunada acertó los cinco números y se quedó a solo dos soles (números complementarios) de conseguir el bote que ofrecía este juego europeo que ascendía a 61 millones de euros.

España es un vendedor veterano de la ONCE, en la casa desde el año 2000. Pese a ello, no se creía la cantidad de dinero que había repartido "Creía que la máquina estaba fallando, estaba muy tranquilo creyendo que en realidad serían 24 euros", ha asegurado.

Al enterarse de la noticia, no cabía en sí de gozo "es una alegría grandísima, y mira que todavía no me lo creo del todo. Estoy esperando que salga el afortunado". "Espero que por lo menos me invite a un café. Es mucho dinero, una ayuda grandísima para esa persona. Qué contento estoy", ha dicho el vendedor.

"Nunca había dado un premio tan grande, es una sensación genial, y la persona a la que le haya tocado debe de sentirse mejor aún, qué alegría" concluye el vendedor.

Por su parte, el sorteo diario de la ONCE dejó este pasado martes cinco cupones, vendidos por Sergio Romo, premiados con 35.000 euros cada uno, un total de 175.000, también en Vélez-Málaga.