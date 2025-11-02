Actividades de jazz, poesía, cine y ciencia programadas en diversas instituciones de Málaga

El MVA acoge la obra de teatro 'Olvido Flores' en el centro cultural MVA el 7 de noviembre a las 20,30 horas. - DIPUTACIÓN DE MÁLAGA

MÁLAGA 2 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Málaga ha programado para la semana que viene una oferta cultural basada en la música alternativa, el jazz, la poesía, el cine documental y la ciencia en el centro cultural MVA, la Biblioteca Cánovas del Castillo y el Centro del 27.

Según ha detallado la Diputación Provincial de Málaga en una nota, la semana comenzará con la proyección gratuita en el MVA de la cinta 'Salvaxe, salvaxe', dirigida por Emilio Fonseca, el próximo lunes 6 de noviembre a las 20,30 horas.

Asimismo, el MVA también acogerá el próximo miércoles, 8 de noviembre, la segunda jornada relacionada con el disco tributo a la banda mallorquina Sexy Sadie por parte de músicos malagueños titulado Found in Málaga. Además, como parte del ciclo Entrance, el músico Álvaro Moreno y Mateo García de Narita Estudio, celebran a partir de las 17,30 horas una jornada en la que se proyectará el documental 'Naturalesa Morta', de Totí García y Lluís Prieto, con material inédito de archivo que grabó la propia banda Sexy Sadie.

Además, se contará con las actuaciones en directo de Bauer a las 19,00 horas y de Oh Trickelians a las 21,00 horas. Entre tanto, el cantante de Sexy Sadie, Jaime García Soriano, junto con los miembros de la banda José Luis Sampol y Carlos Pillán; el director del documental, Totí García; el vocalista de Niños Mutantes, Juan Alberto Martínez; el propietario de Discos Bora Bora (Granada), Gonzalo Tafalla y el comunicador de Radio 3, Julio Ortiz, participarán en una mesa redonda.

Por su parte, Jaime García Soriano ofrecerá un concierto acústico con músicos malagueños y a las 20,30 horas organizará una firma de discos. La entrada requiere invitación en www.mientrada.net a partir del lunes, 3 de noviembre.

Este centro, con motivo del centenario de la Imprenta Sur, el centro ofrece un ciclo de conferencias impartido por especialistas en la historia de la misma, además de la exposición 'Imprenta Sur (1925-2025). Cien años, cien objetos', que puede visitarse hasta el 23 de mayo de 2026.

Por otra parte, el encuentro con el periodista y escritor José Infante titulado 'Historias de la imprenta Dardo, 100 años. De Altolaguirre a Jarazmín, una historia de amor', tendrá lugar el 5 de noviembre en el MVA a las 20,00 horas, y el 6 de noviembre a la misma hora, la catedrática en Lengua Castellana María Dolores Gutiérrez hablará sobre 'Rafael León y María Victoria Atencia: sus colecciones en la imprenta Dardo (antes Sur)'.

JAZZ, POESÍA Y MEMORIA HISTÓRICA

En Fuengirola, el 7 de noviembre a las 19,00 horas, el Centro del 27 en la Casa de la Cultura ofrece una nueva sesión gratuita de 'Tecleando el Misterio. Jazz y poesía bajo las estrellas', con el poeta Sergio Moreno y la banda de jazz formada por Miguel Núñez (piano), Pablo García Vega (saxofón) y Sergio Díaz (batería y percusionista).

Además, Estefanía de Paz Asïn trae al MVA el 7 de noviembre a las 20,30 horas la obra de teatro 'Olvido Flores', que recupera la memoria de 50 artistas del Circo Anastasini, que el 18 de julio de 1936 en Lodosa (Navarra), coincidiendo con levantamiento golpista contra la República que dio paso a la Guerra Civil desaparecieron.

Tal y como ha detallado la Diputación, Olvido Flores cuenta mediante el lenguaje de los objetos "una historia de belleza amarga, poesía, circo y guerra", dentro de una caravana habilitada para acoger a una veintena de espectadores y que quiere ser un homenaje a la memoria, "y a aquellas personas olvidadas a las que nadie llevó flores".

Por su parte, la Biblioteca Cánovas prosigue con su programa formativo gratuito dirigido a los más jóvenes que incluye "desde consultoría educativa para la gestión del tiempo y productividad en el estudio a la escritura creativa".

Asimismo, el 4 de noviembre, a las 18,00 horas, la Cafetería Reviv ubicada en la Calle Fajardo nº4, acogerá el primer Cáfe con Ciencia de Noviembre de Ciencia con la bióloga y profesora de la Universidad de Málaga (UMA) Victoria de Andrés, que hablará sobre la naturaleza biológica del éxito de los perfumes.

Además, el espacio expositivo de la Diputación ubicado en la calle Pacífico, 54 acoge la muestra temática de 'Museo de los Sentidos', el ciclo de exposiciones para "la diversidad social y funcional", organizadas por los artistas plásticos de la Asociación Cultural y Social Bib Azahar, Grupo Ígneo.

En concreto, titulada 'Las palabras perdidas', reúne 37 obras de catorce artistas "entre pinturas, esculturas, instalaciones, grabados, cerámicas y fotografías", y puede visitarse hasta el 3 de diciembre de lunes a viernes en horario de 10,00 a 20,00 horas.

ILUSTRANDO LA CIUDAD

El Ateneo de Málaga y la Diputación, a través de Culturama, ofrecen la exposición 'The Malagueñer. Ilustrando la ciudad', en la sala Pérez Estrada del Ateneo, una muestra que podrá visitarse hasta el 28 de noviembre y está formada por 42 ilustraciones "que pasan de la pantalla al papel para formar parte de una exposición colectiva".

En contexto, se trata de un recorrido por personajes, paisajes, costumbres y gastronomía de una ciudad "representada desde el amor y la nostalgia, el recuerdo y la crítica, la tradición y la modernidad".

Para finalizar, la exposición 'Arquitecturas dibujadas' de los arquitectos José Seguí y Benito García podrá visitarse en el MVA hasta el 21 de noviembre, una muestra compuesta por ensayos gráficos que "intentan acercarse mediante la imaginación creativa a los procesos de la edificación y de la urbanidad de las ciudades".