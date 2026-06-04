Los actos centrales del Pride de Torremolinos (Málaga) dan comienzo con el despliegue de la bandera arcoíris

Los actos centrales del Pride 2026 de Torremolinos dan comienzo con el despliegue de la bandera arcoíris - AYUNTAMIENTO DE TORREMOLINOS

TORREMOLINOS (MÁLAGA), 4 (EUROPA PRESS)

La alcaldesa de Torremolinos (Málaga), Margarita del Cid; la diputada nacional Gema Pérez; el concejal de Diversidad, Francisco García; miembros de la corporación municipal y representantes del colectivo Lgtbiq+, han participado este jueves en el despliegue de la bandera arcoíris que ha tenido lugar en la plaza Blas Infante, y con el que ha dado comienzo oficialmente el Pride, que cada edición atrae a miles de personas al municipio cuyos hoteles rozan el lleno absoluto durante los días de celebración del mismo.

Este jueves a las 20,30 horas en el Centro Cultural Pablo Ruiz Picasso tendrá lugar la izada de la bandera Lgtbiq+ y el pregón del Pride, que este año correrá a cargo de Satín Greco, ganadora de la quinta edición de 'Drag Race España'.

A continuación los asistentes podrán disfrutar de las actuaciones gratuitas de Danny Beard y Alba Reche, además de varios DJ's, La Prohibida, el Coro LGTBI de Torremolinos, Hoffman y Drag Queens como Xenon Spain, Lulu Brown, Shayla 007, Agostina de Argentina y Steve Drag.

Ya el viernes, desde las 20,00 horas, en el mismo escenario se podrá disfrutar de las actuaciones estelares de Miss Caffeina y Rosalinda Galán, varios DJ's, Jota Carajota, Alma DeSoul, Lara Sajen y las Drags Star Woman, Mar Power, Olivia Tobella, Desiree Vogue y Lola Spain.

El sábado las actuaciones que se podrán disfrutar en el escenario del Centro Cultural Pablo Ruiz Picasso, desde las 20,00 horas aproximadamente, tendrán lugar las actuaciones gratuitas de Agoney, Las Jessis, Aiko, seguidas de DJ's el Coro Rainbow Voices, Kelly Roller, Protegida Castro, Angelo Néstore, las Drag Queens Paca Merino, Coral Show, Katrina, Talavera y Dennyx.

Además, como novedad, se contará con las actuaciones de dos Drag Kings: Ken Panada y Marcus Massalami. Las galas estarán presentadas por Iván Gelibter, Estupenda Márquez, Xenon Spain, Pink Chadora y Kelly Roller.

MANIFESTACIÓN Y LECTURA DEL MANIFIESTO

La manifestación, bajo el lema 'Donde se siembra cultura, florece la libertad' será el sábado, 6 de junio, y la concentración de inicio está prevista a las 17,00 en el ayuntamiento desde donde partirá a las 18,00 horas, finalizando en el centro cultural donde las asociaciones del colectivo Lgtbiq+ leerán el manifiesto.

El recorrido discurrirá por la avenida Rafael Quintana Rosado, calle Europa, avenida Isabel Manoja, calle Pontevedra, avenida Palma de Mallorca, calle Danza Invisible, calle Casablanca, calle Las Mercedes, calle Río Cañoles, calle Marqués de Salamanca, calle de la Cruz y Centro Cultural Pablo Ruiz Picasso.

Además, el Pride de Torremolinos cuenta con una amplia programación de actividades culturales y deportivas, que comenzaron hace unos días, con juegos en familia, presentación de libros, proyecciones, charlas, la grabación de un podcast, el concurso de 'Mascotas Orgullosas', la carrera de tacones o la marcha cicloturista 'Rainbow Bike', entre otras.