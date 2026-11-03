El acusado de asesinar a su novia Dana Leonte: "Estoy tranquilo y deseando que acabe esto para demostrar mi inocencia"

El acusado de la desaparición y presunto asesinato de su pareja Dana Leonte y su abogado (dcha). - ALEX ZEA - EUROPA PRESS

MÁLAGA 3 Nov. (EUROPA PRESS) -

El acusado de la desaparición y asesinato de su novia Dana Leonte en 2019 en Arenas (Málaga), que será juzgado desde este lunes por estos hechos, ha asegurado a su entrada en la Ciudad de la Justicia que es "inocente" y ha expresado que está deseando que termine todo "y demostrar mi inocencia". "Es difícil porque te acusan de una cosa que uno no ha hecho", ha dicho.

Un jurado popular tiene previsto juzgar desde este martes y durante al menos nueve sesiones a Sergio, que se encuentra en libertad provisional, para el que la Fiscalía pide 17 años de cárcel por un delito de homicidio y otro contra la integridad moral; mientras que la acusación particular, en nombre de la familia de Dana, eleva la petición a 20 años de cárcel al considerarlo asesinato.

"Estoy tranquilo y deseando que acabe esto para demostrar mi inocencia", ha reiterado Sergio en declaraciones a los periodistas, a los que no ha contestado preguntas relativas a qué le pasó a pareja, qué sucedió el día de los hechos o cómo es la situación con la familia de la víctima. Sí ha asegurado que cree en la justicia; "por supuesto".

Sergio ha señalado que afronta su día a día "tranquilo" en el entorno en el que vive. "De la gente que conozco, todo el mundo confía en mí", ha aseverado.

Su abogado defensor, Juanjo Moreno, ha asegurado que "desde el inicio" han mantenido que "no hay ninguna prueba directa que acredite la responsabilidad de Sergio". "Y eso es lo que vamos a solicitar del jurado, que examinen con todo rigor las pruebas, porque una cosa es lo que se puede inferir y otra cosa es lo que verdaderamente acreditan esas pruebas", ha dicho.

Según ha indicado, afrontan este juicio "con tranquilidad y con mucha confianza en que el jurado pueda determinar la inocencia de Sergio" y ha señalado que se encuentra en libertad tras decidirlo la Audiencia Provincial "básicamente porque los indicios no tenían la suficiente solidez como para mantener a una persona privada de libertad".

Sobre el desarrollo del juicio, aunque está previsto inicialmente que el acusado declare este mismo martes, el letrado ha apuntado que valorarán esa decisión de declarar "en su momento procesal oportuno" y ha indicado que tiene pensado solicitar que, "conforme a su derecho declare en último lugar, una vez que haya podido él examinar toda la prueba".