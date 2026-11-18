El número dos de Adelante Andalucía por la provincia de Málaga, Jesús Acosta, atiende a los medios - ADELANTE ANDALUCÍA

MÁLAGA 18 Nov. (EUROPA PRESS) -

El número dos de Adelante Andalucía por la provincia de Málaga, Jesús Acosta, ha criticado este miércoles "la crisis de movilidad y el abandono de las infraestructuras en la provincia".

Así lo ha señalado en Málaga capital la rotonda del marqués de Larios, "en la entrada de la calle más famosa y cada vez menos identitaria de la capital malagueña", donde Adelante Andalucía ha montado una mesa informativa de cara a las elecciones del 29N.

Acosta ha reivindicado "aspectos clave" en el programa de la formación andaluza y ha aludido "a la crisis de movilidad" y "la ausencia de viviendas para la población malagueña".

"Málaga no puede ser una tierra de oportunidades para invertir y de expulsión para vivir. La subida del alquiler en la capital está en torno al 72% en los últimos cinco años, lo que equivale a unos 560 euros más de gasto adicional para las familias", ha indicado.

De igual modo, ha añadido que "contra esto proponemos un tope al alquiler con un máximo del 20% de la renta de cada barrio o municipio, todas las viviendas y el suelo de la Sareb sean para alquiler público y que los pisos turísticos en zonas tensionadas pasen a ser alquileres".

Para Acosta, la conexión de la capital con el resto de la provincia "es paupérrima y no sólo lastra el desarrollo de la zona, también condena a las familias malagueñas".

"Cada hora atrapados en la A7 la perdemos de nuestra vida por falta de alternativas. 63 horas de media al año es lo que pasan las malagueñas en atascos en Málaga. En torno al 50% de la línea Cercanías Málaga-Fuengirola sigue en vía única y sufre con una ocupación del más del 150%", ha dicho.

Así, han propuesto "duplicar la vía aeropuerto-Fuengirola, más trenes y servicio nocturno. En la C2 necesitamos trenes mínimo cada 30 minutos, prolongación con Antequera y lanzaderas desde Coín y Alhaurín de la Torre y Alhaurín el Grande ya. Además, eliminaremos el peaje de la AP-7, la autopista con más recaudación y más tráfico del estado español".

Por otro lado, ha añadido que "la crisis de movilidad de la provincia malagueña es única en toda Andalucía por el volumen de habitantes y la ausencia alarmante de recursos en comparación con otras zonas de la península ibérica".

Para ello, ha recordado que Adelante Andalucía creó una web "contra la crisis de movilidad en la que se ponen sobre la mesa las cifras del abandono y también se anima a la población a contar su problema con los transportes en la provincia".

"Marbella y La Axarquía no están lejos de Málaga, las han dejado lejos del tren. Seis de los diez municipios más poblados de la provincia siguen sin conexión ferroviaria: Marbella, Mijas, Estepona, Vélez Málaga, Rincón de la Victoria y Alhaurín de la Torre. Esto supone más de medio millón de persona sin acceso a un sólo kilómetro de Cercanías", ha lamentado el candidato al Congreso por Málaga.

Por último, ha explicado que Adelante Andalucía propone "un corredor ferroviario que conecte Algeciras con Nerja, un plan estatal de seis a ocho años vista, con presupuesto plurianual y calendario público de obras". "Hay que priorizar las conexiones metropolitanas y la financiación sostenida en el tren convencional, entre otras medidas", ha concluido.