Adelante Andalucía pide "explicaciones" a la Junta por el "caos de organización" de la Comic-Con de Málaga

Ambiente en la última jornada de la San Diego Comic-Con en Málaga, a 28 de septiembre de 2025 . (Foto de archivo). - Álex Zea - Europa Press

SEVILLA 1 Oct. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de Adelante Andalucía, José Ignacio García, ha emplazado este miércoles al Gobierno del PP-A de Juanma Moreno a dar "explicaciones" por el "caos de organización" que, según ha criticado, se produjo en la San Diego-Comic Con celebrada la semana pasada en Málaga.

En rueda de prensa en el Parlamento, el también portavoz del Grupo Mixto-Adelante Andalucía ha subrayado que la Junta de Andalucía y el Ayuntamiento de Málaga "se han gastado cuatro millones y medio" de euros "de dinero público en el patrocinio" de este evento, al que el presidente Juanma Moreno acudió "haciendo relaciones sociales y campaña electoral", según ha añadido.

José Ignacio García ha criticado que "donde no ha puesto el foco" el presidente de la Junta ni el PP-A es en que "ha sido un auténtico caos de organización, una organización nefasta, con unas colas interminables, con la gente al sol, sin poder beber agua, con una auténtica planificación desastrosa que ha provocado que hubiera miles de quejas".

El portavoz de Adelante ha añadido que esta situación cuestiona que Andalucía esté "preparada" para organizar "este tipo" de grandes eventos, o bien plantea si es que, "como esto no es fútbol" ni la gala de los Grammy Latinos, sino un tipo de eventos "de segunda categoría" en los que "se puede maltratar a la gente que asiste".

En esa línea, José Ignacio García ha insistido en señalar que Moreno y el Gobierno andaluz "deberían dar explicaciones" por el "auténtico desastre" que ha afectado a "miles de personas" que han acudido al evento y "se están quejando" por ello, según ha subrayado antes de anunciar para concluir que el Grupo Mixto-Adelante Andalucía tiene previsto registrar una pregunta en el Parlamento para que desde la Junta "den explicaciones sobre esta cuestión".