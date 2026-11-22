Adelante Andalucía se compromete a acercar "el tren a Coín y a todos los pueblos de 20.000 habitantes" - ADELANTE ANDALUCÍA

MÁLAGA 22 Nov. (EUROPA PRESS) -

Adelante Andalucía en Málaga se ha comprometido al acercamiento del "tren a Coín y a todos los pueblos de 20.000 habitantes, porque la gente tiene que poder trabajar en las zonas rurales".

El mercado agroalimentario de Coín ha recibido a los primeros puestos de la lista de Adelante Andalucía Málaga al Congreso de los Diputados para las elecciones del 29 noviembre, Ana Jiménez y Jesús Acosta, que han recolectaron las "preocupaciones de un sector que sigue sin contar de manera seria para las administraciones y que mantiene a la población rural en una preocupación y abandono constantes".

"Nuestro programa quita impuestos si cedes tus tierras a alguien menor de 40 años para que trabaje en ellas, elevaremos el dinero para investigar plagas e indemnizar a quien las sufra, también ayudaremos a quien quiera cambiar su vida e irse al medio rural y algo tan importante y único como las semillas: promover los bancos de semillas propios de cada territorio y que mejor adaptación tienen", ha enumerado Jesús Acosta.

El Plan de Desarrollo Rural que está en el programa de Adelante Andalucía e irá al Congreso cuenta medidas como un cajero en cada pueblo y servicios básicos garantizados como el transporte diario, atención sanitaria, internet y centros culturales; pero para Acosta también "tenemos que financiar, promover y aplaudir la industria de la economía circular y lo haremos, igual que la agricultura sostenible o la ganadería extensiva".