Adelante en Diputación exige a Junta que reabra la Maternidad del Clínico: "No hay justificación sensata para cerrarla"

MÁLAGA, 11 Jul. (EUROPA PRESS) -

El cierre de la Maternidad del Hospital Clínico Universitario Virgen de la Victoria, el pasado mes de marzo de 2020 y que aún no se ha reabierto, ni según las previsiones de la Consejería de Salud y Familias se prevé hacer, vuelve a ser motivo de una moción, en este caso de Adelante Málaga en la Diputación de Málaga.

Así, la coalición de IU y Podemos llevará esta semana a la Comisión de Servicios a la Ciudadanía su petición para que la Diputación muestro su apoyo institucional a la petición de reapertura de este servicio, solicitado por diversos alcaldes y alcaldesas, asociaciones, profesionales sanitarios y parte de la ciudadanía a través de firmas.

Por ello, reiteran que "no hay justificación sensata para no abrir la maternidad del Hospital Clínico, no hay datos objetivos que den cobertura a esta decisión de la Junta de Andalucía de PP y Cs, con el respaldo de Vox". Es más, insisten en que se trata de una "nueva agresión a las mujeres, una nueva forma de decidir por nosotras, de limitar nuestros derechos y de limitar nuestro derecho a decidir".

También tachan de "ocurrencia" el volver a realizar obras en un lugar, "que se reformó hace relativamente poco", para poner el servicio de Endoscopia, "totalmente necesario pero que con total seguridad podría contar con otra ubicación dentro de las instalaciones".

En el texto, consultado por Europa Press, se recuerda que debido a la crisis provocada en marzo de 2020 la Junta de Andalucía optó por cerrar este área de Maternidad del Clínico para poder aumentar la capacidad asistencial a los pacientes del COVID-19. Una medida que se adoptó también en otras provincias andaluzas y en otras comunidades autónomas donde se podían encontrar dos o más centros públicos con plantas de maternidad.

Entonces, quedó centralizada toda la atención a las mujeres en el Hospital Materno Infantil, y garantizando así también una atención en caso de embarazadas COVID en el Hospital de referencia de la provincia.

Desde IU y Podemos recuerdan que, ante la "excepcional situación" los profesionales mostraron "colaboración y responsabilidad" "aunque se han encontrado con una Consejería de Salud y Familias que les ha estado ocultando cuáles eran sus pretensiones reales: utilizar la crisis sanitaria para dar cerrojazo al servicio de maternidad del Clínico y limitar así las opciones de las mujeres".

"Las maternidades de otras provincias en Andalucía y en otras comunidades autónomas que habían sufrido una fusión con otros servicios, volvieron a la normalidad a finales de mayo --de 2020--. Si bien el sacrificio del área de maternidad del Clínico durante los meses más duros de la pandemia pudo estar justificado, lo cierto es que el mantenimiento de esta medida entraña una importante merma de los derechos asistenciales de las mujeres", subrayan.

Añaden que una ciudad como Málaga no se puede permitir perder este área: "Una sola Maternidad no puede hacer frente a una población tan amplia", exponiendo las dificultades que entraña para realizar tareas asistenciales.

Critican desde Adelante que, pese a todo, "la Junta de Andalucía sigue adelante con sus pretensiones, haciendo afirmaciones como que desde el Valle del Guadalhorce, los desplazamientos hasta las urgencias del Hospital Materno Infantil suponen sólo seis minutos más que a las Urgencias del Clínico y desde la Costa Occidental apenas cinco minutos".

"El cálculo del tiempo de desplazamientos entre un hospital y otro nos sorprende, suponemos que lo calcularán según el tiempo que pueda tardar una ambulancia, con un vehículo particular el tiempo de desplazamiento oscila entre los 15 y 20 minutos, para un parto, quizás a la Junta, a la Consejería y al gerente les parezca poco tiempo de desplazamiento", reafirman.