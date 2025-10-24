Aehcos elige a los nuevos vicepresidentes de las zonas de Ronda y Marbella-Benahavís y reafirma al de Axarquía

Aehcos ha renovado parte de su junta de gobierno en tres de las zonas más importantes de la provincia: Ronda; Marbella-Benahavís y Axarquía-Costa del Sol Oriental - AEHCOS

MÁLAGA 24 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Asociación de Empresarios Hoteleros de la Costa del Sol (Aehcos) ha renovado parte de su junta de gobierno en tres de las zonas más importantes de la provincia: Ronda; Marbella-Benahavís y Axarquía-Costa del Sol Oriental.

De esta forma, Óscar Léon Morales, de Apartamentos Casa Palacio Santa Pola, asume la vicepresidencia de la Zona Ronda; Manuel Murga Payo, de Óbal Hotel Marbella, la vicepresidencia de la Zona Marbella-Benahavís, mientras que la vicepresidencia de la Zona de la Axarquía-Costa del Sol Oriental se mantiene en manos de Andrés Herrero Salguero, de B bou Iconic Hotels La Viñuela y Cortijo Bravo.

Los tres vicepresidentes han sido elegidos por aclamación por los establecimientos asociados de cada una de sus respectivas zonas, han indicado desde Aehcos en un comunicado.

En relación con la zona de Ronda, Óscar León, sustituye en el cargo a Pedro Morales López, del Hotel Maestranza mientras Manuel Murga, por su parte, releva en el cargo de vicepresidente de la Zona de Marbella-Benahavís a Fernando Al Farkh.

El presidente de Aehcos, José Luque, ha agradecido, tanto a los vicepresidentes salientes como a los recientemente elegidos, su "excelente disposición y apoyo en la defensa de los intereses del sector" y ha recordado que la junta de gobierno de Aehcos "es el órgano consultivo de la asociación que tiene por finalidad coordinarse con las administraciones locales para apoyar en la promoción y en la gestión del territorio desde el punto de vista turístico".

"La junta de gobierno de Aehcos es una pieza clave para impulsar la actuación y la representación del sector turístico en cuestiones que van desde la movilidad y la accesibilidad hasta la sostenibilidad medioambiental, la gestión de playas, las obras públicas, la economía, los tributos locales o la ordenación del territorio", ha señalado.

En este sentido, ha continuado, "la labor de las vicepresidencias de zona es de vital importancia porque permite adaptar esas actuaciones a la realidad de cada uno de los municipios de la provincia, con sus especificidades y peculiaridades, en función del territorio".

"Es por ello que quiero trasladar un agradecimiento sincero por la implicación y el compromiso de los nuevos vicepresidentes de zona, así como reconocer la labor y la dedicación de quienes han desempeñado este cargo hasta ahora puesto que su trabajo ha sido esencial para fortalecer la voz del sector en cada municipio", ha manifestado Luque.

En la misma línea se ha expresado Damián Toboso, representante de la Junta de Gobierno en el Comité Ejecutivo de Aehcos y vicepresidente de la zona Nerja-Frigiliana-Torrox.

"Es esencial entender que cada comarca y municipio tiene sus propias necesidades y objetivos. Solo con un análisis detallado podremos dar una respuesta adecuada a las verdaderas demandas del sector hotelero en la provincia. No todas las zonas afrontan los mismos retos ni cuentan con las mismas oportunidades; por eso es esencial entender las realidades locales para poder diseñar estrategias y actuaciones que respondan de manera eficaz a las demandas concretas de cada territorio", ha apuntado Damián Toboso.

Aehcos divide su radio de acción en lo que respecta a su órgano consultivo de la junta de gobierno en 12 zonas diferentes --ocho de costa y cuatro de interior). Estas zonas son: Antequera y Comarca, Benalmádena, Costa Oriental-Axarquía, Estepona-Casares-Manilva, Fuengirola, Málaga-Rincón de la Victoria, Marbella-Benahavís, Mijas, Nerja-Frigiliana-Torrox, Ronda, Torremolinos y Valle del Guadalhorce. Cada zona cuenta con un vicepresidente que coordina y gestiona dicho territorio.