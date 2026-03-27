El aeropuerto de Málaga emplea una campaña informativa para agilizar los controles de documentación durante Semana Santa

Campaña informativa de la Policía Nacional en el aeropuerto de Málaga. - POLICÍA NACIONAL

MÁLAGA 27 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha puesto en marcha en el aeropuerto de Málaga, coincidiendo con el inicio del periodo vacacional de Semana Santa, una campaña informativa, en formato audiovisual, para agilizar los controles de documentación a los que someten los pasajeros, en las áreas de Llegadas y Salidas.

Según ha informado el Cuerpo en un comunicado, esta medida beneficiará a los pasajeros, tanto ciudadanos de la Unión Europea como de terceros países, que transiten por el aeródromo malagueño.

La iniciativa de la Comisaría Provincial de Málaga, que cuenta con el respaldo de la Jefatura Superior de Policía en Andalucía Oriental, y Aena, supone "un plan pionero", que aspira a extenderse a otros aeropuertos nacionales.

De este modo, ha anunciado que la difusión de la campaña informativa comenzará este mismo fin de semana en las pantallas informativas del aeropuerto. Se llevarán a cabo instrucciones sencillas en inglés de una portavoz de la Policía Nacional, con apoyo de subtítulos, muestran a los pasajeros los puntos de control de acceso y documentación a los que deben dirigirse, según se traten de ciudadanos de la Unión Europa o de terceros países, con particularidades para menores de edad, en función de su edad, o de la documentación que ostenten --permiso de residencia, visado y/o pasaporte--.