Afectaciones al tráfico en Paseo Miramar y avenida Pintor Joaquín Sorolla por obras de Emasa

MÁLAGA 20 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Málaga ha informado de las afectaciones al tráfico que se producirán desde este miércoles en Paseo Miramar (distrito Este) y la avenida Pintor Joaquín Sorolla con motivo de los trabajos por parte de la Empresa Municipal de Aguas (Emasa) consistentes en la sustitución de un tramo de tubería de la red general de saneamiento.

En concreto, los trabajos conllevarán cortes y desvíos en distintos puntos hasta el 9 de septiembre, en tres fases, según ha indicado el Ayuntamiento de Málaga en un comunicado.

Así, desde este miércoles hasta el domingo 24, permanecerá cortado al tráfico el tramo del Paseo Miramar comprendido entre la avenida Pintor Joaquín Sorolla y la calle San Vicente de Paúl, por lo que la circulación queda desviada por Paseo de Sancha, Paseo Salvador Rueda y Carril de los Niños. Esta limitación a la circulación también afecta a las líneas 32 y C3 de la EMT.

Por otro lado, desde el 25 de agosto hasta el 2 de septiembre, continuará el corte total del mismo tramo del Paseo Miramar y se procederá igualmente al corte de la calzada en sentido Centro del tramo de la avenida Pintor Joaquín Sorolla entre Marcos de Obregón y el Paseo Miramar. Como alternativa, se recomienda el paseo marítimo Pablo Ruiz Picasso hasta la calle Idris.

Por último, han indicado que desde el 2 hasta el 9 de septiembre, continuará el corte del citado tramo de la avenida Pintor Joaquín Sorolla.