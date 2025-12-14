La Agrupación de Cofradías de Málaga pone a la venta las localidades para la cabalgata de reyes el 18 de diciembre

La Agrupación de Cofradías pondrá a la venta las localidades para la cabalgata de reyes el jueves 18 de diciembre - AGRUPACIÓN DE COFRADÍAS DE MÁLAGA

MÁLAGA 14 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Agrupación de Cofradías de Málaga tiene previsto poner a la venta el jueves 18 de diciembre las localidades para presenciar la cabalgata de Sus Majestades los Reyes Magos de Oriente por las calles de Málaga el 5 de enero de 2026.

Los tickets podrán adquirirse como en años anteriores a través del portal web de la agrupación estblecido para este fin: https://ventanillavirtual.agrupaciondecofradias.com/

Las zonas en las que se situarán las localidades y por las que pasará la comitiva Real son el Paseo del Parque, la Plaza de la Marina y la Alameda Principal.

El coste de las localidades oscilará entre los 16 y nueve euros, IVA incluido, según la fila elegida de las cuatro que se dispondrán. El número máximo de sillas a la venta por usuario será de diez localidades.

RECORRIDO OFICIAL

La cabalgata iniciará su itinerario en el Ayuntamiento de Málaga y continuará por Avenida de Cervantes, Plaza del General Torrijos, Paseo del Parque, Plaza de la Marina, Alameda Principal, Puente de Tetuán, Nazareno del Paso, Hilera, Puente de la Esperanza, Prim, Atarazanas, Puerta del Mar, Alameda Principal, Plaza de la Marina y Cortina del Muelle.

Al finalizar el cortejo en calle Cortina del Muelle, los Reyes Magos y sus respectivos séquitos desfilarán a pie por la calle Molina Lario, hasta llegar a la Plaza del Obispo y en la escalinata de la puerta principal de la Catedral efectuar la tradicional ofrenda al Niño Jesús.