Aguilar defiende que harán del PSOE de Málaga "un partido ganador" y que la provincia será "el final de la era Moreno"

MÁLAGA 30 Mar. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PSOE de Málaga, Josele Aguilar, ha asegurado que la nueva ejecutiva provincial va a hacer "del PSOE de Málaga un partido ganador" y ha señalado que la provincia malagueña "fue el principio y también va a ser el final de la era de Juanma Moreno en Andalucía".

"Vamos a salir fuerte y unidos de este congreso para hacer del PSOE de Málaga un partido ganador, un partido de mayorías. Ese es nuestro objetivo: ganar para gobernar, gobernar para transformar la sociedad, avanzar y hacer que la vida de los malagueños sea mejor", ha dicho en su primera intervención en el congreso del PSOE, que ha inaugurado también la secretaria general del PSOE-A, María Jesús Montero.

Aguilar ha defendido "avanzar en Málaga sin que nadie se quede atrás, avanzar en Málaga para que el éxito de nuestra provincia sea un éxito de todos y todas". "Aquí está el PSOE de Málaga, un PSOE fuerte, que está en pie, orgulloso, dispuesto a trabajar para llevar a María Jesús Montero a la presidencia de la Junta de Andalucía", ha destacado.

Tras ser proclamado de forma oficial como secretario general del PSOE de Málaga, ha agradecido a la militancia socialista su confianza. "Estoy aquí para ganarle a la derecha, a Moreno Bonilla, y para hacer mejor la vida de los malagueños. Fuertes y unidos el PSOE es un partido imparable", ha señalado.

"Málaga por delante no es solo el lema de nuestro congreso, sino que también va a ser el principio básico que va a guiar la acción de este proyecto en los próximos años. Voy a defender con lealtad, pero también con determinación, el peso de Málaga en Andalucía y el peso de Málaga en el PSOE de Andalucía", ha adelantado .

Se ha mostrado convencido de que "Málaga va a ser la palanca que va a llevar a María Jesús Montero a la presidencia de la Junta de Andalucía. Aquí en Málaga ha sido donde Moreno Bonilla y el PP andaluz han forjado su proyecto político. Y aquí en Málaga, de la mano de María Jesús, vamos a poner fin a la era de Moreno Bonilla en Andalucía. Málaga fue el principio y también va a ser el final de la era de Moreno en Andalucía", ha subrayado.

En este sentido, ha considerado que "Málaga necesita dejar de ser el laboratorio de la peor política de la derecha andaluza". "Moreno es el político que más ha mentido a los malagueños y malagueñas. No hay ningún otro político que tenga tantas promesas incumplidas en Málaga. La lista es interminable", ha criticado.

Al respecto, ha recordado promesas "incumplidas" como el tercer hospital, el metro al PTA o la autovía a Ronda. "El abandono de Moreno de su propia provincia es una vergüenza", ha añadido Aguilar, quien por ello, ha apuntado que un nuevo gobierno en Andalucía "es una necesidad para los andaluces y las andaluzas". "Entre todas y todos vamos a conseguir que Moreno cumpla por fin una promesa: la de estar en el gobierno sólo ocho años", ha resaltado.

También ha asegurado que "Málaga por delante siempre" y que van a defender los intereses de la provincia "por encima de todo, también frente a nuestro Gobierno", aunque, ha apuntado, "el Gobierno de Pedro Sánchez nos lo pone fácil, y ha puesto a Málaga a su agenda".

En este punto, ha valorado las inversiones y los compromisos del Gobierno en Málaga como la ampliación de la Autovía de Circunvalación de Málaga entre la capital y Torremolinos, el proyecto para la solución a los problemas de movilidad en el acceso a Málaga desde Rincón de la Victoria o el "paso histórico" con el proyecto del tren litoral. "Una vez más somos los socialistas los que estamos sentando las bases de la segunda transformación que va a vivir nuestra provincia", ha subrayado.

De igual forma, ha asegurado que quieren "una Málaga de oportunidades para todos y todas"; una Málaga "para vivir, no para sobrevivir. Es una tragedia que los malagueños tengan que abandonar su tierra porque no encuentran una vivienda para vivir". "No, no tiene una importancia relativa como dice el alcalde, Francisco de la Torre; que una ciudad expulse a sus vecinos es un desastre, es un absoluto fracaso", ha considerado.

Asimismo, ha fijado como una prioridad la recuperación de los servicios públicos. "Sólo con un Estado del Bienestar fuerte es posible que el progreso alcance a todas y todos", ha insistido Aguilar, quien ha asegurado que van "a enarbolar la bandera de la igualdad y del feminismo.

En este punto, ha indicado que Moreno "cuando le interesa se mimetiza con Vox y aplica las mismas políticas", como "ese infame teléfono de la lucha intrafamiliar, que es inútil pero que sí le sirve la ultraderecha como excusa para seguir negando la violencia machista y que Moreno lo sigue manteniendo".

El secretario provincial del PSOE también ha dicho que el partido estará "muy pegado al territorio", al tiempo que ha alabado el papel de los alcaldes y alcaldesas socialistas y reafirmado su compromiso con una provincia cohesionada.