Aguilar (PSOE) anuncia que llevará iniciativas al Parlamento por el "bloqueo de la Ley de Dependencia"

El secretario general de los socialista malagueños con representantes de su formación en Alhaurín el Grande. - PSOE MÁLAGA.

ALHAURÍN EL GRANDE (MÁLAGA), 8 (EUROPA PRESS)

El secretario general del PSOE de Málaga y parlamentario andaluz, Josele Aguilar, ha anunciado este viernes que los socialistas llevarán una batería de iniciativas en la Cámara regional ante "el bloqueo de la Ley de Dependencia por Juanma Moreno --presidente de la Junta--, mientras mueren cinco malagueños al día esperando su valoración".

Aguilar en una rueda de prensa en Alhaurín el Grande (Málaga) con la secretaria del PSOE en la localidad, Marina Maldonado, ha criticado que Moreno "ha fracasado en la aplicación de la Ley de Dependencia en nuestra tierra".

Para el dirigente socialista, el presidente de la Junta "ha conseguido que Andalucía sea la comunidad con el triste récord de ser la que más demora sufren los ciudadanos y ciudadanas en el reconocimiento de ese derecho". De este modo, ha recordado que "en la provincia de Málaga, hay 12.000 malagueños en esta situación".

"Se produce, además, una doble lista de espera, por un lado los 6.000 malagueños que están pendientes de que se les haga la valoración", ha relatado Aguilar, quien ha añadido que "por otro, los 6.000 que lo que están pendientes es la asignación del recurso".

Los socialistas han explicado que, en lo que va de año se calcula que "600 malagueños han fallecido esperando ese reconocimiento por parte del Gobierno de Moreno".

En esa línea, Aguilar ha lamentado que "tenemos casos muy significativos que incluso han saltado a los medios como es el de una vecina de Fuengirola de 100 años a la que se le ha tardado ocho años en que se le reconozca la dependencia y a que se le asigne el recurso correspondiente".

"Hay muchos malagueños y malagueñas que, desgraciadamente, fallecen sin haber recibido este recurso porque se tarda de media dos años en que se le haga la valoración para poder recibir la asignación de la ley de dependencia, llegando incluso a tres en algunos casos que hemos conocido en la provincia de Málaga", ha precisado.

De este modo, ha añadido que "mientras el gobierno de España ha asignado 147 millones de euros para implementar un nuevo recurso a la dependencia, debemos recordar que Moreno, como secretario de Estado de Asuntos Sociales del gobierno de Rajoy, hizo todo lo posible por laminar esta ley, nunca creyó en ella, dándole un hachazo de 700 millones en financiación a la región cuyas consecuencias todavía padecemos".

Para Aguilar, "Moreno debe aumentar la aportación para la aplicación de esta ley hasta el 1,8% del PIB regional y que se asignen los recursos de forma más eficiente para acabar con la sobrecarga que sufren miles de trabajadoras que se dedican a los cuidados de personas mayores", ha concluido.

Por su parte, Maldonado ha indicado que "en el PSOE recibimos constantemente testimonios de familias agotadas, de cuidadoras sin apoyo y de personas mayores que llevan más de un año y medio esperando esta ayuda para vivir con dignidad" y ha asegurado que "Moreno está dejando a las personas dependientes sin acceso a los servicios y prestaciones que les corresponden por derecho durante este tiempo".

Así, ha señalado que "es hora de que el PP en la Junta reconozca su mala gestión y que se conceda la prestación en el plazo que marca la ley, que son 180 días". "Andalucía es la Comunidad Autónoma que más tiempo tarda en resolver un expediente de concesión de la Ley de Dependencia", ha lamentado.

La líder del PSOE en Alhaurín el Grande ha explicado que "441 personas en nuestro municipio tienen acceso a esta prestación y 43 personas son las que tienen una ayuda de dependencia a nivel local". "Es uno de los pocos municipios que tiene concedida una ayuda de dependencia local, puesto que la Junta no asume esta ayuda. Es un enorme esfuerzo que hace el Ayuntamiento", ha advertido.

Por último, ha pedido a Moreno "que actúe con responsabilidad, que se necesitan más medios humanos y técnicos para poner fin a esta situación insostenible". "Porque cuidar a las personas que más lo necesitan, que son las más vulnerables, no puede depender ni de criterios políticos. Hablamos de derechos, de dignidad y de justicia social, las personas dependientes no pueden esperar más", ha concluido.