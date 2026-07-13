Aguilar (PSOE): "Después de tantos años de De la Torre al frente del Ayuntamiento de Málaga ya toca el cambio"

El secretario general del PSOE de Málaga, Josele Aguilar, en rueda de prensa. - PSOE MÁLAGA

MÁLAGA 13 Jul. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PSOE de Málaga, Josele Aguilar, se ha referido este lunes al anuncio del alcalde, Francisco de la Torre, de volver a ser candidato del PP a la Alcaldía y ha afirmado que "después de tantos años de De la Torre al frente del Ayuntamiento de Málaga ya toca el cambio en Málaga".

Aguilar ha dicho que desde el PSOE "respetamos lógicamente la decisión de De la Torre, de hecho estábamos convencidos que, por más que había estado mareando la perdiz, se iba a volver a presentar".

No obstante, ha incidido en que "nosotros lo que vamos a hacer es presentar un proyecto nuevo, un proyecto ilusionante, un proyecto en el que vamos a construir una Málaga en la que se pueda vivir, en la que los malagueños puedan vivir, puedan quedarse y no sean expulsados como se ha hecho todos estos años de la política de De la Torre".

"Después de tantos años de Paco de la Torre al frente del Ayuntamiento de Málaga ya toca el cambio en Málaga", ha reiterado, por lo que "lo único que puedo decirle es que nos veremos en las urnas", ha concluido.