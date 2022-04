Unidas Podemos: Moreno puede convocar elecciones "cuando quiera" pero debe actuar ya ante una crisis "sin precedentes"

Reclama a la Junta medidas para paliar las consecuencias de la guerra de Ucrania en la economía andaluza

MÁLAGA, 11 Abr. (EUROPA PRESS) -

El coordinador de IU en Málaga, parlamentario andaluz y portavoz adjunto del grupo parlamentario Unidas Podemos por Andalucía, Guzmán Ahumada, ha criticado que el presidente de la Junta, Juanma Moreno, lleva "diez meses manoseando" un posible adelanto electoral y ha advertido de que Moreno "va a convocar elecciones cuando su calculadora electoral así se lo indica, anteponiendo sus intereses partidistas a los intereses del conjunto de Andalucía".

No obstante, ha dicho que Moreno "convoque cuando quiera, para eso es su competencia, pero que no eluda otras competencias como son la de actuar frente a una crisis que están padeciendo todos las familias de Andalucía y todos los sectores económicos", reclamando a la Junta medidas para paliar las consecuencias de la guerra de Ucrania en la economía andaluza.

Ahumada, en rueda de prensa en Málaga, ha recordado que se está pendiente de un pleno en el seno del Parlamento, impulsado por Unidas Podemos, y ha precisado que pidieron que se celebrase un debate monográfico "sobre esta crisis sin precedentes, una guerra en territorio europeo en el cual Andalucía, España, no está poniendo los muertos, pero sí está pagando las consecuencias sociales y económicas".

"PP, Cs y Vox, rechazó ese debate", ha señalado y ha agregado que "en la última mesa sí logramos aprobar un pleno extraordinario para debatir, entendiendo que no podemos esperar 15 días a que se celebre el próximo pleno; y también ante la incertidumbre de que vuelvan a boicotear o bloquear nuestra propuesta los distintos grupos que sustentan en el sillón verde a Juanma Moreno", aunque aún no hay fecha.

"Es un marco en el cual los distintos grupos, desde un debate sosegado, pudiéramos debatir de cuáles son las consecuencias que actualmente está padeciendo Andalucía ante esta crisis y cuales son los recursos y qué debemos hacer para actuar frente a ello", ha detallado.

Ahumada ha esperado que Moreno "no esté detrás de este retraso que está habiendo para que se produzca este debate". "Que no sea rehén de lo que no ha hecho con anterioridad, y parece ser que no quiere hacer ahora; ni mucho menos rehén de sus palabras, para lo que le pedimos que sea coherente", ha recalcado.

"Moreno en lugar de poner fecha y ponerse a disposición de los distintos grupos que representan al conjunto de los andaluces ha vuelto a manosear sobre un posible adelanto electoral", ha lamentado, al tiempo que ha criticado que son diez meses ya "manoseando". "Entendemos que la ciudadanía está ya un poco harta y no se cree ninguno de los argumentos, ninguna de las excusas que se ponen encima de la mesa", ha apostillado.

Al respecto, ha insistido en que Moreno, antes de convocar comicios, "actúe" y "haga algo que no ha hecho, como ha actuado ya el Gobierno de España, poniendo encima de la mesa 16.000 millones de euros; como están haciendo otras comunidades autónomas, complementando, ampliando esas ayudas, y que ponga las competencias y recursos de la Junta al servicio de los andaluces".

En concreto, medidas como la puesta en marcha de un plan de ayudas directas a los sectores más afectados de la crisis "que cumplan un triple objetivo: salvar a las empresas, proteger empleo y ayudar a paliar el déficit que entre todos estamos pagando y que nos está empobreciendo de sobremanera".

"Es lo que se pide a un presidente del Gobierno, que actúe como presidente y no como cronista de los acontecimientos. Todos sabemos que la cosa está muy mal, pero ante esa cuestión de que la cosa está muy mal habrá que actuar o cruzarse de brazos y Moreno, parece ser, lo que quiere es cruzarse de brazos y que la gente hable de cuando van a ser las elecciones", ha sostenido, añadiendo: "Las elecciones serán cuando Juanma diga, pero esperemos que actúe como no ha venido haciendo durante toda esta legislatura".

"MORENO MÁS PREOCUPADO DE EJERCER DE OPOSICIÓN AL GOBIERNO CENTRAL"

Por otro lado, ha criticado que durante toda la crisis el Ejecutivo andaluz "viene haciendo lo mismo que viene haciendo durante toda esta legislatura". "Moreno está más preocupado por ejercer de oposición al Gobierno central que ocupado en ejercer de gobierno de la Junta", ha dicho.

"Como en casi todas las crisis, tiene una especial habilidad de quitarse de en medio cuando vienen mal dadas", ha lamentado Ahumada, criticando la gestión de Moreno ante "esta crisis de la guerra de Ucrania, que está teniendo unos efectos devastadores para nuestra economía".

Así, ha dicho que Moreno "se unió a ese discurso malintencionado tan peligroso como erróneo, como bulo, de que el Gobierno se estaba forrando con la crisis, confundiendo Gobierno con Estado, y sin llegar a decir que de ese forrarse del Estado, más del 50% de impuestos por carburante revierte o llega directamente a las comunidades autónomas".

"Moreno Bonilla, en aquel momento, también se unió a la única salida de eliminar impuestos para salir de esta crisis, llegando a decir que Andalucía estaba capacitada u ofrecía el sacrificio de renunciar a esos ingresos que van a llegar a la comunidad andaluza", ha dicho y ha precisado que "los impuestos se van a mantener, el Gobierno ha actuado rebajando los carburantes vía gastos, involucrando también a las petroleras, que se están haciendo de oro con esta coyuntura".

Por ello, ha dicho a Moreno que "si estaba dispuesto a hacer un sacrificio y renunciar a unos ingresos que le van a venir y si es coherente con sus palabras" debería "estar en disposición de poner esos recursos para paliar las consecuencias económicas y sociales de esta crisis".

Sin embargo, ha continuado, "el mismo Moreno, que no ha hecho nada de su propio impulso y ha supeditado en toda esta crisis de la pandemia todas las medidas llevadas a cabo por la Junta a lo que le viene dado tanto desde Europa desde el Estado, parece ser que ahora también quiere hacer lo mismo, que es volver a no hacer nada", ha concluido.