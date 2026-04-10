Por Andalucía: "Que Abascal se lave la boca cuando hable de Blas Infante y de Andalucía"

MÁLAGA 10 Abr. (EUROPA PRESS) - El candidato de Por Andalucía por la provincia de Málaga a las próximas elecciones andaluzas, Ernesto Alba, ha criticado que el presidente de Vox, Santiago Abascal, "no ha venido a Málaga a hacer campaña electoral. Ha venido para esparcir odio, vomitar racismo y alimentar violencia. Es un agitador que quiere sembrar el caos porque es la manera que tiene la ultraderecha para intentar tener terreno fértil".
Alba ha criticado en un comunicado que "además lo hace desprestigiando a Andalucía, a su historia y a sus valores con un discurso que hubiera podido escribir el mismísimo Trump. Se lo digo claramente, señor Abascal, lávate la boca cuando hables de Blas Infante. Que se lave la boca cuando hable de Andalucía".
Por último, Alba ha señalado que "nosotras en Por Andalucía sí que reivindicamos su legado, su luz antifranquista, su apuesta por un andalucismo universal. Porque un andaluz nace donde le da la gana. Este debe ser el espíritu. Y en Málaga esto lo sabemos muy bien", ha concluido.