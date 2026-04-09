Abascal dice que el PP "ha robado el cambio en Andalucía" haciendo "las mismas políticas que PSOE"

El presidente de Vox, Santiago Abascal, en un acto en Málaga. - ALEX ZEA - EUROPA PRESS

MÁLAGA 9 Abr. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Vox, Santiago Abascal, ha asegurado que la formación hizo posible en 2018 "el cambio de siglas" en Andalucía, pero ha acusado al PP de haber "robado" ese cambio "haciendo las mismas políticas que el PSOE". "Si queréis que las cosas cambien de verdad, no nos dejéis con una fuerza pequeña, no le deis una mayoría absoluta al PP. Darle una oportunidad a Vox", ha apostillado.

Así lo ha dicho en su intervención en el acto en Málaga de presentación de los cabezas de lista del partido por las ocho provincias andaluzas para las elecciones autonómicas del 17 de mayo, entre ellos, el candidato a la Presidencia de la Junta de Andalucía, Manuel Gavira, quien también ha participado en este acto.

Abascal ha recordado que Andalucía dio a la formación sus "primeras alegrías" en 2018 y que entonces "hubo un Vox fuerte, determinante", mientras lo único que había habido hasta entonces era "un PP impotente ante un PSOE corrupto".

Pero ha lamentado que el cambio político no se ha mantenido porque el PP ha seguido "las mismas políticas de gasto público, de mantenimiento de la administración paralela, de financiación de los sindicatos politizados, de subidas fiscales, de dispendio con el dinero de los trabajadores", así como "las mismas políticas en materia de inmigración, las mismas políticas sanitarias, las mismas políticas en todo, incluso en el terreno de lo simbólico".

En este sentido, ha criticado que el PP reivindique "esa patria islamista de Blas Infante" y ha defendido que Vox representa "esa patria chica andaluza, esa patria grande española y esa Andalucía que es la de Fernando III el Santo y la de los Reyes Católicos que terminaron la Reconquista". "Esa es la Andalucía y esa es la España que Vox reivindica sin ningún tipo de miedo y sin ningún complejo", ha dicho.

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