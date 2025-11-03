Alba (IU-A) tacha de "surrealista" la dimisión de Mazón "sin ser capaz de dejar el acta"

MÁLAGA 3 Nov. (EUROPA PRESS) -

El candidato de IU a la presidencia de la Junta de Andalucía, Ernesto Alba, ha valorado este lunes la dimisión del 'president' de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, la cual ha tachado de "surrealista" y ha criticado, y asimismo, ha dicho que ha sido "sin ser capaz de dejar el acta".

Alba, en rueda de prensa en Málaga, se ha referido a la dimisión de Mazón, que "nos resulta un poco surrealista, una dimisión sin dejar el propio acta, casi señalando a las víctimas y al Gobierno, y tirando pelotas fuera de lo que puede ser la responsabilidad de un presidente y sin ser capaz, además, de dejar el acta", ha reiterado.

"La gestión que se está dando, que se ha dado en Valencia con la dana y el papel al que nos tiene acostumbrado Mazón es un poco lo que estamos percibiendo de lo que es el trío Calavera: Ayuso --presidenta de la Comunidad de Madrid--, Mazón y Juanma Moreno --presidente de la Junta de Andalucía-- ante cada vez que hay problemas, ya sea en incendios, ya sea con una crisis de cribado en Andalucía o ya sea en la dana".

Al respecto, ha aludido "a una fuerza política como el Partido Popular" que "va revelando siempre o presumiendo de su gestión y la verdad es que cada vez que gestionan o cuando están gestionando algo, nada más que vemos tragedias y dramas para las familias del territorio donde gobiernan".

Por último, ha insistido en la "vergüenza de dimisión": "Después de todo lo que hemos visto, sin saber qué estuvo haciendo aquella tarde, dimite sin dejar un acta", ha agregado, al tiempo que ha criticado "el plan de la gestión que ejerce el Partido Popular allí donde gobierna".