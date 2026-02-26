El alcalde de Benalmádena (Málaga) pide a Gobierno inversiones que garanticen buen estado a las playas para Semana Santa

El alcalde de Benalmádena, Juan Antonio Lara, y la concejala de Playas, Presi Aguilera. - AYUNTAMIENTO DE BENALMÁDENA

BENALMÁDENA (MÁLAGA), 26 (EUROPA PRESS)

El alcalde de la ciudad malagueña de Benalmádena, Juan Antonio Lara, ha insistido en la necesidad de que el Gobierno central actúe con urgencia para proteger el frente litoral y las playas del municipio, incidiendo en la importancia de la construcción de los diques semi sumergidos en el municipio, instando a que se garantice el buen estado de las playas de cara a Semana Santa.

El primer edil ha señalado que el paso de los últimos temporales ha dejado su huella en la playa de Los Melilleros, que resultó afectada. En este sentido, ha considerado que las actuaciones del Ejecutivo central son "necesarias y claves" para evitar mayores consecuencias "en nuestro principal reclamo turístico y de nuestra costa".

En la playa de Los Melilleros, por las fuertes rachas de viento, cayeron palmeras, siendo necesaria la retirada de las que estaban en la zona para ser replantadas en colaboración con el área de Parques y Jardines. Asimismo, se ha llevado a cabo la retirada de uno de los emisarios que permanecía anulado desde hace más de 20 años, "una actuación que mejora la seguridad y la imagen del entorno costero", ha añadido.

Juan Antonio Lara ha incidido en que el Ejecutivo central debe implicarse "de forma decidida en la protección de nuestras playas", porque "el Gobierno debe garantizar que estén en perfectas condiciones para la Semana Santa y todo el verano".

"Seguimos trabajando a diario para que luzcan en las mejores condiciones, pero necesitamos de esas infraestructuras de protección que eviten que cada temporal cause daños importantes", ha señalado el alcalde, quien ha reiterado su petición al Gobierno central para que impulse soluciones definitivas como los diques semi sumergidos.

"Desde el Ayuntamiento cumplimos con nuestras responsabilidades, trabajando sin descanso en el mantenimiento del litoral. Nunca se había invertido tanto desde este Ayuntamiento en nuestras playas como ahora, con pasarelas nuevas y un incremento notable de maquinaria para su limpieza", ha añadido.

Y ha apuntado que el Consistorio "está cumpliendo con sus competencias, incrementando las partidas presupuestarias, combatiendo con solvencia problemas como la invasión del alga asiática, manteniendo siempre en perfecto estado de revista las playas y sus servicios, un trabajo que no se puede completar sin esos diques claves para la consolidación de los trabajos y el aporte de arena anual que se acomete para su regeneración".