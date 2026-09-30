El alcalde de Málaga asegura que la capital malagueña "está en su mejor momento" y "es hoy una ciudad mejor"

El alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, durante el debate del estado de la ciudad - AYUNTAMIENTO

MÁLAGA, 30 Sep. (EUROPA PRESS) -

"Málaga está en su mejor momento" y "es hoy una ciudad mejor. Muchísimo mejor que antes. ¿Cuándo ha estado Málaga como ahora?". Así lo ha asegurado el alcalde, Francisco de la Torre, durante el Debate sobre el Estado de la Ciudad, en el que ha reivindicado la gestión en materia de vivienda y ha criticado que "nos está pasando factura tener un Gobierno --central-- débil".

En un momento centrado en el debate del problema de la vivienda y con acampadas en plazas, De la Torre ha dejado claro que es a lo que dedica "más horas". De hecho, ha comenzado hablando que es "la cuestión que más preocupa no solo a los malagueños, sino a todos los españoles".

Ha señalado que "desde que el actual presidente del Gobierno llegó al poder, comprar vivienda se ha encarecido en España hasta un 70% y alquilarla, hasta un 45%; mientras tanto, los ingresos reales de los hogares prácticamente no han crecido, absorbidos por la inflación".

Frente a ello ha señalado que el Ayuntamiento "ha movilizado 600 millones de euros desde 2000 para construir y entregar 5.339 viviendas protegidas, 2.511 en venta y 2.828 en alquiler".

Ha incidido en que Málaga está "entre los municipios españoles que más han apostado por la vivienda protegida: no podemos solucionar el problema en solitario, pero hemos contribuido a paliarlo como pocos". "Eso es indiscutible".

"Antes de que acabe el año, Málaga dispondrá del tercer parque público de viviendas de España", ha valorado durante su intervención, al tiempo que también ha recordado las ayudas al alquiler y ha subrayado que "este mandato 1.670 familias" han resultado adjudicatarias de viviendas protegidas.

En este punto, ha anunciado que "el viernes 30 de octubre entregaremos las primeras 69 viviendas de las más de 1.000 de Universidad". Frente a ello, ha criticado, "el Gobierno central ha dado de alta una línea telefónica y ha abierto una página web con 800 viviendas para toda España, cero en Andalucía, cero en Málaga".

De la Torre ha afirmado que "entre 2023 y 2026 hemos asignado 214 viviendas a familias en riesgo de exclusión", entre ellas, 44 personas mayores de 65 años y ha citado a Victoria, José Vicente, Emilio, Manuel, Francisco, María, Carmen, Clara, Juan Carlos, Miguel, Ascensión, Constancia, Antonia, Belén, Dolores, Guillermo, Miguel, Rosario, Ana, Josefa, Encarnación, Concepción, Félix, Juan José... y 20 malagueños y malagueñas más, hasta 44". "Cada uno de ellos tiene una historia tan importante como cualquier otra. Sus casos demuestran que este Ayuntamiento actúa", ha incidido.

Por tanto, ha reiterado que "la vivienda es el tema al que más tiempo estamos dedicándole este mandato" y ha añadido, por otro lado, que "la única forma de lograr vivienda asequible en cantidad es colaboración público-privada". También ha valorado la gestión e inversión en rehabilitación.

POTENCIA ELÉCTRICA

Asimismo, ha advertido de que la falta de potencia eléctrica y ha insistido en que "las denegaciones de suministro afectan a sectores urbanísticos con planeamiento definitivamente aprobado y en plena fase de ejecución". En este sentido, ha sostenido que "en la ciudad, en el peor momento, tenemos 13.500 viviendas en espera", por lo que "urge una solución".

De igual modo, entre otros, ha recordado que durante el mandato se han aprobado "límites para dar de alta nuevas viviendas turísticas y una moratoria para priorizar el uso residencial".

También ha señalado que "la Gerencia de Urbanismo ya está tramitando el nuevo Plan General de Ordenación de Málaga, con el que pretendemos garantizar la disposición de suelo suficiente para la promoción de vivienda asequible, usos culturales y de innovación tecnológica, espacios libres, zonas verdes y dotaciones públicas".

"Las necesidades residenciales están por encima de los usos turísticos, y ya hemos avanzado que debemos permitir un aumento de la altura para que se construyan más pisos asequibles. En todo caso, habrá que esperar a que concluyan los estudios y análisis del suelo rústico en el actual plan", ha señalado.

URBANISMO

Ha aludido, asimismo, a proyectos y obras "fundamentales" para la ciudad y ha asegurado, además, que la semana que viene se tiene previsto aprobar en la junta de gobierno el pliego para la concesión del centro de raqueta cerca del Palacio de los Deportes y "muy pronto" se aprobará a concesión del edificio Fiat Lux a la Fundación Aisge.

Se ha referido a la Nueva Rosaleda y, al respecto, ha incidido en que "con total respeto a los tiempos que la UMA necesite, estamos a la espera de que el Rectorado nos dé plazos para avanzar en las conversaciones y en los trámites que correspondan".

Durante su intervención, el alcalde ha hecho repaso y valorado la gestión en las distintas materias y en cuanto a participación ha anunciado que se va a activar una línea de colaboración con Salesianos para contribuir a la formación profesional de personas desfavorecidas en los países más pobres de África y América Latina.

INVERSIONES Y MOVILIDAD: RESTRICCIONES A LOS TUCTUCS

Asimismo, ha informado de que "en las próximas semanas" la junta de gobierno local aprobará un paquete de inversiones financieramente sostenibles por un importe superior a los 40 millones, que incluirá la adquisición de autobuses híbridos y un paquete de actuaciones en los barrios.

En materia de movilidad, ha anunciado que el Área está trabajando ahora, tras retirar los coches de caballos y los patinetes de alquiler, en restricciones a los tuctucs. "Seremos pioneros en ponerle límite".

Asimismo, ha informado de que en diciembre se va a colocar las primeras estaciones del nuevo servicio de bicicletas de alquiler. "En el primer trimestre de 2027 se pondrán en servicio", ha avanzado. Por último, también en esta materia ha dicho que "antes de que acabe el año dispondremos de una nueva aplicación móvil que integrará todos los modos de transporte de la ciudad", así como que en las próximas semanas comenzará la demolición de las naves para licitar el aparcamiento de los Baños del Carmen.

En otro orden, ha valorado la moderación fiscal y ha dado repaso al ámbito digital; innovación, zonas verdes, cultura, turismo, seguridad, juventud, deporte, distritos o servivcios operativos.

SOLIDARIDAD CON CEUTA

Por otro lado, De la Torre ha dado las gracias a los "100.000 malagueños que llenaron el Paseo del Parque en la concentración del 2 de septiembre en apoyo a Ceuta". "La integridad territorial de España no es un tema menor, y la política de inmigración requiere una visión de la que ahora mismo carecemos".

Tras volver a expresar "la total solidaridad de Málaga con Ceuta", ha mostrado el "deseo de que recupere cuanto antes la normalidad para que desde aquí podamos cooperar muy a fondo tanto con los ceutíes como con los melillenses".

"GOBIERNO DÉBIL"

Por último, De la Torre ha señalado "nos está pasando factura tener un Gobierno débil, dependiente de fuerzas políticas cuyo propósito no es que España prospere". Por tanto, ha afirmado, "no les importa Málaga, que es parte de España" y como muestra ha puesto la financiación acordada con fuerzas nacionalistas catalanas.

"Málaga está en su mejor momento", pero ha dicho que "el éxito no nos exime de ciertos problemas que vienen de atrás ni impide que lleguen otros nuevos que debemos gestionar inteligentemente", muchos de ellos "merecen elevarse al nivel metropolitano".

"Hemos hecho tanto como estaba en nuestra mano para que la ciudad mejore, preste servicios de calidad y sea una referencia cultural, tecnológica y turística. Nuestra tarea será mejorable", pero ha opinado que "la ciudad está en buenas manos". Por último, ha dicho que esta etapa está siendo "clave" para Málaga, "cuyo prometedor futuro tiene bastante que ver con lo que viene haciéndose".