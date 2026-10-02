El alcalde de Málaga dice que Policía Local pidió ayuda a la Nacional el primer día de la acampada y "no hubo acción"

Imagen de archivo de la acampada en Málaga promovida por el Sindicato de Inquilinas para reclamar una vivienda digna. - Álex Zea - Europa Press

MÁLAGA 2 Oct. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, ha asegurado este viernes que la Policía Local solicitó a la Nacional ayuda durante la noche del primer día de acampada por la vivienda en la plaza de la Constitución, cuando, ha dicho, algunos dirigentes "estaban espoleando" una "acción de presión" sobre los agentes, pero ha lamentado que "no hubo acción ni respuesta" por el Cuerpo Nacional de Policía.

Así lo ha señalado tras ser cuestionado por la pregunta que el PP hará en el Congreso sobre si por parte de la Subdelegación del Gobierno se dio orden a la Policía Nacional de no intervenir en los "incidentes" registrados en los últimos días en la acampada de la plaza de la Constitución; una orden que el subdelegado ha negado.

El regidor ha explicado que las noticias que tiene es que la noche del pasado lunes, tras la concentración por la vivienda delante del Ayuntamiento, los participantes se dirigieron hacia la plaza de la Constitución y acamparon "no muchos, pero los suficientes" y la Policía Local "trató de convencerles de que no plantearan esa acampada".

Al respecto, ha señalado que intentaron que no siguieran en ese intento "porque altera la vida de la ciudad" y porque "la ocupación de un espacio público no es algo que sea permisible cuando además no estaba autorizado nada de lo que se estaba produciendo en cuanto a toda esa ocupación de la plaza o el parque".

En este punto, ha señalado que se produjo "un problema difícil para la Policía Local", en el sentido de que "ellos fueron agredidos por algunos, que fueron estimulados por ciertos dirigentes de esa manifestación".

Al respecto, ha aseverado que no entra en detalles porque "la Policía Local puede que denuncie a estos dirigentes que estaban espoleando esa acción de presión" sobre los agentes locales y ha dicho, tener la impresión de que "la Policía Local esperaba y llamó a la Policía Nacional, que estaba cerca, para que les ayudara a no ser agredidos y no hubo acción ni respuesta".

De la Torre ha señalado que "quizás eso es lo que provoca la pregunta en el Congreso de los Diputados, por ver si había alguna orden dada desde los mandos superiores de la Policía Nacional de que no actuaran en estos casos en los cuales me estoy refiriendo".

"Es un tema donde nosotros que siempre hemos alabado la buena coordinación y colaboración de la Policía Local y Policía Nacional, nos gustaría que eso no hubiera pasado, evidentemente", ha concluido el alcalde.