El alcalde de Málaga entiende las medidas de la Junta y pide "esfuerzo" para mejorar los números de Andalucía

Cierre de comercios no esenciales a las 18.00 horas - Álex Zea - Europa Press

El alcalde se muestra satisfecho por la nueva Biblioteca del Estado en la ciudad, aunque considera "mucho tiempo" para la ejecución

MÁLAGA, 11 Nov. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, ha señalado, en relación con las nuevas medidas restrictivas que han entrado en vigor este pasado martes en toda Andalucía, que "cuando el Gobierno andaluz ha tomado esta decisión es porque los números nos preocupan". Por ello, ha pedido un esfuerzo por parte de todos para mejorar los datos y "llegar al contagio cero".

Así lo ha señalado al ser cuestionado por periodistas en rueda de prensa este miércoles sobre el cierre de los servicios no esenciales a las 18.00 horas. En este aspecto, ha recalcado que para el sector de la hostelería y restauración "es una medida que preocupa" y "es una situación que no es cómoda", pero ha insistido en que "hay que hacer un esfuerzo para que el sacrificio sea rentable y no llegar a un cierre más fuerte".

En cuanto a los datos COVID de Andalucía, el regidor ha apuntado que hay una cierta estabilidad estos últimos días, pero "no podemos relajarnos", pues afirma que los datos siguen siendo altos. En el caso de Málaga "estamos por debajo de la media andaluza pero en 20 días hemos duplicado nuestra tasa de incidencia", ha dicho, insistiendo en que "tenemos que acercarnos a los números de Canarias y poder decir que estamos igual para recibir turistas una vez estén asegurados los corredores".

"Esta es la responsabilidad de cada autonomía", ha afirmado De la Torre, "colaborar cada una desde su plano territorial para que bajen los números en España dentro de las cifras europeas y habrá que esperar a ver los números después de estos 14 días".

Por parte del Consistorio, el alcalde ha insistido en que la reactivación económica tras la crisis del COVID "se basa en la confianza", por lo que ha recordado que para ello el Ayuntamiento de Málaga ha adquirido 30.000 tests rápidos para realizarlos "de manera abierta a todos los que quieran".

Con esto, ha dicho, se busca que las empresas vean una "oportunidad" para ganar la confianza del público e "inviertan" en estas pruebas. La realización del test, por parte de clínicas privadas, cuesta siete euros y la idea es que se realicen "cada siete días".

Además, ha insistido en que "en el caso de que haya mucha demanda y el flujo sea constante", se montarán carpas en la Plaza de La Merced o de la Constitución para llevarlos a cabo. Para ello, se ha invertido más de 200.000 euros, mientras que la adquisición de las carpas, ha dicho, sería de forma gratuita cedida por parte de las empresas.

BIBLIOTECA PÚBLICA DEL ESTADO EN MÁLAGA

Por otro lado, Francisco de la Torre ha valorado la autorización por parte del Consejo de ministros a la Consejería de Cultura para la contratación de las obras de restauración del antiguo Convento de San Agustín para la nueva sede de la Biblioteca Pública del Estado en Málaga.

El alcalde ha mostrado su satisfacción, aunque ha reconocido, en relación con el plazo de ejecución de 45 meses, que "veo mucho tiempo, sé que es una obra compleja pero hubiera tratado de hacerlo un poco antes".

En este sentido, ha apuntado la idea de proponer que la nueva construcción lleve el nombre de Ricardo Urueta, "malagueño que fue director de Bellas Artes en los años 30" y del que ha recordado su implicación con el patrimonio de Málaga y con la Biblioteca del Estado que, ha dicho, "ya existía en un sitio equivocado" (La Casa de la Cultura).