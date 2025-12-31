El alcalde de Málaga entrega los nombramientos a los Reyes Magos de la cabalgata del 5 de enero

El alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, con los tres representantes de los Reyes Magos para la cabalgata del próximo 5 de enero. - AYUNTAMIENTO DE MALAGA

MÁLAGA 31 Dic. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, junto a la concejala delegada de Fiestas, Teresa Porras, ha hecho entrega este miércoles de los nombramientos a los representantes de Sus Majestades los Reyes Magos de Oriente en la cabalgata de la ciudad del próximo 5 de enero. El acto se ha celebrado en el salón de los Espejos del Ayuntamiento.

El representante del rey Melchor será el portavoz del grupo municipal socialista en el Ayuntamiento de Málaga, Daniel Pérez; el hermano mayor de la Hermandad del Monte Calvario y vicepresidente de la Agrupación de Cofradías, Arturo Fernández, será el del rey Gaspar; y el jugador del Unicaja Baloncesto Kendrick Perry, el del rey Baltasar, ha apuntado el Consistorio malagueño en una nota.

Esta designación se ha llevado a cabo según el sistema acordado el año pasado en Junta de Portavoces, que estableció que el representante del rey Baltasar será siempre una persona negra a propuesta del alcalde en base a méritos, trayectoria profesional o acciones destacadas. En lo que se refiere a los representantes de Melchor y Gaspar, el primero de ellos seguirá siendo un representante de los medios de comunicación y de la Corporación (irán alternándose cada año) y el segundo de ellos continuará siendo un representante de la Agrupación de Cofradías designado por ésta.