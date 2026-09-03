El alcalde de Málaga espera que las concentraciones por Ceuta sirvan para impulsar soluciones desde España y Europa

El alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, interviene en la concentración en Málaga en apoyo al pueblo de Ceuta. - Álex Zea - Europa Press

MÁLAGA 3 Sep. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, ha esperado que las concentraciones ciudadanas en apoyo a Ceuta desarrolladas este pasado miércoles sirvan para impulsar "esas soluciones que deben llegar de España y de Europa".

Así lo ha dicho De la Torre al ser cuestionado por las concentraciones ciudadanas de apoyo a los ceutíes desarrolladas este pasado miércoles en múltiples ciudades españolas, entre ellas Málaga, que "se volcó con Ceuta", ha dicho.

El regidor ha incidido en estas expresiones de apoyo sean "un impulso a las soluciones que tanto el Gobierno de España, con el apoyo de Europa, evidentemente, tienen que conseguir" para "el retorno, cuanto antes mejor, de la población que hoy en Ceuta está irregularmente".

Ha considerado que "tanto España como el conjunto de los países europeos deben estar implicados en las soluciones, en lo que sea necesario negociar con Marruecos, plantear y exigir para que todo esto se resuelva positivamente; sin prejuicio de la cooperación que Marruecos y otros países africanos tienen que tener" en un problema "de contexto global pero diferente" a lo sucedido en esta ocasión.

Ha destacado que los malagueños demostraron "solidaridad, inquietud, su deseo de apoyar a Ceuta y de que se resuelva pronto la crisis que se ha creado" y que hace que "la vida y la convivencia en Ceuta no sea fácil". "Necesita el apoyo de todos", ha incidido.

Ha confiado en que el apoyo ciudadano desde Málaga y otras muchas ciudades haya sido "reconfortante" para los ceutíes y haya contribuido "a sentirse no olvidados, sino apoyados. Todos ayer éramos ceutíes".