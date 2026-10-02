El alcalde de Málaga incide en "reaccionar con todos los medios cuanto antes" para frenar la expansión del narcotráfico

Archivo - El alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, en una imagen de archivo. - Álex Zea - Europa Press - Archivo

MÁLAGA 2 Oct. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, ha incidido en "reaccionar con todos los medios cuanto antes" para frenar la expansión del narcotráfico en la provincia y también en el conjunto del país, ya que, ha advertido, cuentan con herramientas cada vez "más sofisticadas".

Así lo ha dicho De la Torre al ser cuestionado por si ha recibido respuesta a la carta enviada este pasado miércoles al subdelegado del Gobierno "para sugerir una junta local de seguridad para hablar de estos temas de seguridad en general en Málaga y en la costa en relación al narcotráfico y buscar que haya una acción lo más fuerte y segura por parte de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado para frenar esa expansión del narco". "Que yo sepa no ha respondido aún", ha apuntado.

De la Torre se ha referido a que las bandas de narcotraficantes están incorporando, "según las informaciones, drones y armas aún más sofisticadas a las que ya tiene". "Y eso hay que pararlo", ha incidido.

"España tiene que reaccionar con todos los medios cuanto antes para que el narco no complique la vida a Andalucía, porque es el litoral andaluz donde fundamentalmente y el Guadalquivir donde está instalado y donde desarrollar sus acciones", ha asegurado el alcalde de la capital.

De la Torre ha apostado por tener "una Policía, una Guardia Civil con medios que le den seguridad en su actuación y la máxima eficacia". "Y para eso hay que dotarlo de medios y puede que cambiar normas", ha apostado.

Cuestionado por si hay preocupación, el alcalde ha asegurado: "No digo que haya inseguridad. En términos generales, la seguridad en España es buena, la seguridad en Andalucía es buena; pero es evidente que hay gente con una intención de ilegalidad total, de traficar con droga, que ha demostrado su capacidad de expansión y su potencia económica".

Ante esto, ha apostado por "el control de los recursos que consigan". "La acción contra el blanqueo de capitales y la actuación policial en términos generales tiene que ser lo más contundente y lo más eficaz posible. Eso lo tengo clarísimo", ha concluido De la Torre.