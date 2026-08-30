Alcalde de Málaga participa en Santander en el 40º encuentro de la Economía Digital y las Telecomunicaciones de Ametic

El alcalde, Francisco de la Torre, junto a la concejala Elisa Pérez de Siles en una imagen de archivo. - GMP

MÁLAGA 30 Ago. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, participará este lunes, 31 de agosto, en el encuentro de la Economía Digital y las Telecomunicaciones organizado por Ametic en el Palacio de la Magdalena en la ciudad de Santander. Este evento de la industria digital en España, que se celebra anualmente y organiza la patronal de las telecomunicaciones, alcanza este año su 40.o edición.

Según ha informado el Ayuntamiento en una nota, en el marco de este evento, De la Torre participará mañana por la tarde en la mesa redonda 'Hacia un nuevo modelo de urbanismo y vivienda para responder a los retos globales de ciudades y Territorios. Vivienda, planificación, servicios y sostenibilidad en la era del dato', dentro de la sesión 'Ciudades y Territorios Inteligentes y Competitivos'.

Este año se cumple la 40.a edición del encuentro profesional con el lema '40 años impulsando el crecimiento social y económico de España'. El foro concluirá el miércoles, 2 de septiembre, y está prevista la asistencia de más de 120 ponentes.

Por otro lado, en el marco de este viaje, el alcalde también se desplazará a Bilbao. Así, el martes, 1 de septiembre, visitará el Palacio Euskalduna con el arquitecto Federico Soriano; posteriormente conocerá, junto al director del Museo de Bellas Artes de Bilbao, Miguel Zugaza, el nuevo espacio Atrio Arriaga, que ha sido diseñado por Norman Foster y Luis María Uriarte dentro de las obras de ampliación del espacio museístico y, finalmente, visitará las instalaciones de Tecnalia, Centro de Investigación de proyectos de I+D+i con sede en Bilbao y que forma parte del patronato de la Fundación Instituto Ricardo Valle de Innovación (Innova IRV).