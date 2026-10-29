El alcalde de Málaga recuerda a Fátima Báñez, fallecida en el accidente ferroviario, "una brillante servidora pública"

Archivo - El alcalde de Málaga De la Torre y la ex ministra Fátima Báñez en una imagen de archivo - EUROPA PRESS - Archivo

MÁLAGA, 29 Oct. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, ha tenido palabras para la exministra Fátima Báñez, fallecida en el accidente ferroviario en Urda (Toledo), de la que ha destacado que es una "brillante servidora pública" y ha recordado que coincidió con ella "muchas veces en los últimos años".

En un mensaje en sus redes sociales, recogido por Europa Press y en el que ha trasladado condolencias, De la Torre ha tenido "un recuerdo especial para una de las personas fallecidas, la exministra de Empleo y Seguridad Social del Gobierno Fátima Báñez, una brillante servidora pública, presidenta de la Fundación CEOE, con quien coincidí muchas veces en los últimos años". "Descanse en paz", ha escrito.

También el regidor malagueño ha reiterado las condolencias "a todas las familias que han perdido a seres queridos en el accidente ferroviario de Urda (Toledo), así como mi solidaridad con los heridos y afectados".

"Como sociedad, habrá que reflexionar y actuar para que algo así no vuelva a ocurrir jamás", ha escrito en el mensajes difundido en varias redes sociales.