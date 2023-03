El alcalde de Málaga valora la abstención del PP en la moción de censura y habría aconsejado a Tamames dejarla pasar

MÁLAGA, 22 Mar. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, se ha referido este miércoles a la moción de censura de Vox con el candidato Ramón Tamames y ha valorado el enfoque dado por Cuca Gamarra, la portavoz del Grupo Popular en el Congreso, para "dejar claro" la abstención del PP.

A su juicio, es en "la línea de decir no tiene importancia lo que ocurra allí, es un cierto montaje, digamos; sino lo que pueda ocurrir en las urnas, esa es la clave".

De la Torre, en una entrevista en Onda Cero, ha explicado también que conoce a Tamames, "me considero amigo de él, lo respeto como profesor y como gran economista". Así, aunque ha dicho que en este tema de la moción "me abstengo de opinar, por respeto", tras ser cuestionado si le habría aconsejado a Tamames que dejara pasar esta moción de censura, ha dicho que "se lo habría aconsejado si me hubiera pedido opinión, desde luego, sinceramente".

ELECCIONES MUNICIPALES Y MARCA PP

Por otro lado, en relación con las elecciones municipales de mayo y si puede repetir el PP el resultado que se obtuvo en las regionales, De la Torre ha opinado que "va a haber un buen resultado, no digo exactamente igual en esos términos en todas las capitales, pero tengo la impresión de que sí".

"La marca del PP está mejor que hace cuatro años", ha señalado y ha valorado el "triunfo" de Moreno "es un contexto político que también refuerza más todavía la marca a nivel regional", ha dicho, esperando, por tanto, "un buen resultado".

En este punto, además, ha destacado que "se ha demostrado que el PP sabe gestionar para todos" y ha destacado la transparencia y la gestión de la Junta "sin sectarismos, colabora igual con un ayuntamiento del PP que del PSOE, como debe ser, eso no pasaba antes" en la etapa socialista.

También ha sido preguntado por el secreto de su éxito, asegurando que "no hago las cosas en planteamiento electoral, las hago en lo que creo que debo hacer por mi ciudad y pongo los interese de la ciudad por encima de los intereses de mi partido cuando es necesario hacerlo, lo he hecho siempre".

Por tanto, ha incidido, "busco ese bien común, ese interés general, que puede hacer que votantes de otros partidos en otros comicios voten en las municipales a nuestro partido", ha explicado.

MÁLAGA

Precisamente, la entrevista ha tenido lugar en el Palacio de Ferias y Congresos de Málaga (Fycma), que cumple 20 años, y que, según De la Torre es "un espacio para el encuentro, de cambio de impresiones", entre otros.

"La economía de un territorio se manifiesta en los palacios de ferias y congresos, que dinamizan más la economía del territorio, la impulsan, le dan más visibilidad", ha explicado, al tiempo que ha añadido que "aquí --hace 20 años-- empezamos con un tema hostelero, ahora es H&T, que ha sido hace poco y no había un metro cuadrado libre".

Por otro lado, ha añadido que el espacio congresual necesita ser ampliado y ha valorado la importancia que, entre otros, tienen los foros tecnológicos, de innovación o culturales, así como las ferias y congresos médicos y científicos. "Estamos contentos", ha dicho el regidor, al tiempo que ha recordado que el espacio en todo este tiempo ha generado un impacto económico en el entorno que supera los 2.020 millones de euros.

También el alcalde ha destacado que el recinto congresual "fideliza un turismo que no es estacional" es "de calidad, de capacidad de gasto y crea dinámica respecto a sectores tecnológicos", entre otros. "Se enamoran de Málaga al final, le pasa a mucha gente, también a quienes organizan congresos y a los congresistas", ha asegurado De la Torre.

Ha recordado en alusión a la historia de este espacio que "el Palacio de Ferias y Congresos suponía para Málaga un cambio importante, un antes y un después, por eso dedicamos una atención importante".

En clave malagueña también De la Torre se ha referido al futuro de la ciudad y ha incidido en avanzar en dar respuesta al tema de vivienda, ya que "el éxito de la ciudad ha tensionado el mercado en venta y alquiler". De igual modo, ha incidido en la importancia en la educación.

Sobre vivienda, ha señalado, entre otros, que "hace falta más oferta, más agilidad, más promoción en venta y alquiler, y luego más promoción de vivienda pública, donde la competencia está residenciada en ámbito autonómico". Ha valorado el plan municipal de la vivienda, "que "engloba cosas que estamos haciendo".