El alcalde de Málaga valora "el esfuerzo significativo en positivo" de la Junta con presupuestos andaluces para 2023

MÁLAGA, 31 Oct. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, ha valorado este lunes en relación con los presupuestos de la Junta para 2023 el "esfuerzo significativo en positivo".

De la Torre, quien, no obstante, ha dicho que no ha tenido tiempo de "profundizar" en ellos aún, ha aludido, entre otros, a la aportación al estudio del intercambiador de Vialia, como "un guiño de simpatía al proyecto" relacionado con el Plan Málaga Litoral.

"Valoro también el esfuerzo hacia el tema de la Catedral", ha dicho el regidor, que ha recordado, asimismo, la inversión que, por ahora, ha hecho el Consistorio. Al respecto, ha insistido en que lo que hace falta es "empezar las obras cuanto antes".

Por otro lado, también ha destacado "las cifras que hay en materia de salud para el hospital, conservación de carreteras... siempre hay más cosas que hacer, es obvio, a todos nos pasa, tratamos de ser comprensivos con todos, pero noto, al menos, el decir 'vamos a hacer los estudios' que es lo que yo echo en falta en el Estado, que tuviera el mismo ritmo de estudios previos, informativos", ha concluido.

PSOE: "PRESUPUESTOS COMPLETAMENTE INSUFICIENTES"

Por su parte, el portavoz municipal del PSOE, Daniel Pérez, se ha remitido a la valoración grupo parlamentario socialista, al tiempo que ha insistido en que "son unos presupuestos completamente insuficientes para la provincia y que nos deparan a ser los últimos en inversión por habitante".

"Tantas veces que nos criticaban a los socialistas cuando gobernaban la Junta y ahora cuando les corresponde hacer las cuentas al PP vemos de una forma sonrojante como nos posicionan a ser lo últimos". "Creo que es algo que no se puede consentir". "Málaga no sale bien parada", ha apostillado el también secretario general del PSOE de Málaga.

UNIDAS PODEMOS: "CUENTAS TOTALMENTE INSOSTENIBLES"

La coordinadora local de IU Málaga y concejala, Remedios Ramos, ha tachado las cuentas andaluzas de "totalmente insostenibles". "No se puede seguir manteniendo recortes en materia de educación, sanitarias, entendemos que son unos presupuestos que tienen más de lo mismo, que son mucha propaganda y pocos hechos".

"Mientras --ha continuado--, vemos que no se ha dado forma aún al tercer hospital y ellos siguen con vender, vender y vender otra vez lo que siempre están vendiendo", lamentando, por otra parte, "las asignaturas pendientes tanto en sanidad como en educación".

"La Junta da la espalda a la ciudadanía malagueña como al resto de ciudadanía andaluza porque las políticas no son sociales", ha apostillado, al tiempo que ha criticado también que "mientras va creciendo las listas de espera el Gobierno de Moreno está pensando en dar más dinero a las manos privadas que en gestionar la sanidad o la educación".

CS: "VAMOS A VER SI SE EJECUTAN"

Por su parte, la portavoz municipal de Cs, Noelia Losada, ha valorado que la Junta, "el Gobierno del cambio, ha hecho cosas estupendas en pasados mandato", aludiendo, entre otros, al nuevo hospital, pero ha incidido en que "llega un momento en el que ya la herencia recibida y el marketing tiene que dar paso a hechos concretos".

"Vamos a ver si estos presupuestos, realmente, se ejecutan y vienen como deben", ha dicho. En este punto, ha puesto como ejemplo que el macro hospital "lo veo supernecesario, pero parece ser que no se va a empezar hasta el 2024; ya hemos visto que se ha vendido hasta tirar un casetón, entonces... menos marketing".

También ha citado el convento de la Trinidad, que "no sé cuántas veces he visto a la consejera de Cultura en el pasado mandato hablar de lo que se iba a hacer, pero es que a día de hoy no se ha hecho nada", ha criticado. "Los presupuestos me parecen muy bien si se ejecutan y se llevan a cabo, nosotros vamos a ser muy exigentes al respecto", ha concluido.