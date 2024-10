Alcaldes del PP de Málaga alertan sobre "tasazo de basura" y exigen mecanismos de control "para no generar desigualdad"

MÁLAGA 19 Oct. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del PP de Málaga, Patricia Navarro, ha criticado que el “tasazo de la basura’, la “última imposición” del Gobierno de Sánchez, "llega sin diálogo, sin acuerdo y sin mecanismos de financiación para los ayuntamientos", por lo que ha reivindicado la petición de los alcaldes populares "para que se aplace su aplicación más allá de abril de 2025, se dote a las entidades locales de financiación estatal para mitigarlo y se apliquen mecanismos de control para no generar una nueva desigualdad entre españoles".

Así lo ha expuesto durante la reunión del Consejo de Alcaldes junto al vicesecretario de Coordinación Autonómica y Local del PP, Elías Bendodo, la vicesecretaria de Política Municipal del PP andaluz, Ana Mestre, y los presidentes de este órgano del partido a nivel autonómico y provincial, respectivamente, José María Bellido y Margarita del Cid, marco en el que ha subrayado que “hablamos de una imposición de Sánchez, algo evitable, porque la directiva europea de la que procede no establece el régimen de aplicación, sino que cada Estado miembro decide cómo ejecutarla”.

Navarro ha hecho alusión así a la ley 7/2022, de 8 de abril, y ha explicado que cada país debe calcular el consumo de residuos por hogar y los niveles de reciclaje para que pague más quien más contamine. Sin embargo, ha añadido, Europa no obliga a introducir esta tasa de manera totalmente individualizada, sino a que paulatinamente se incorporen estos sistemas para gravar a aquellos hogares que más contaminan.

“Sánchez ha decidido imponer una tasa de recogida de residuos que cada ayuntamiento deberá repercutir a sus vecinos a partir de abril del próximo año como fecha límite”, ha criticado, señalando además que son las entidades locales las que deben adaptar su servicio e invertir en contenedores y maquinaria sin ningún aporte extra por parte del Gobierno.

Además, respecto al impuesto sobre el depósito de residuos en vertederos que recoge esa misma Ley y que ingresan las comunidades autónomas, ha pedido al Gobierno que introduzca mecanismos de control para garantizar que todas las regiones cumplen y reinvierten esos recursos en políticas de reciclaje, economía circular y lucha contra el cambio climático, “de manera que no se genere aún más desigualdad entre territorios”.

“En Andalucía se están cerrando vertederos, se está apostando por una política medioambiental y forestal consolidada, reforzando al Infoca y avanzando hacia el vertido cero con la construcción de las depuradoras que no hizo el PSOE”, ha enumerado, señalando que “Juanma Moreno es un verdadero activista medioambiental al frente de la Junta de Andalucía y estamos seguros de que va a revertir en políticas medioambientales esa parte de los recursos que llegan a las autonomías pero, ¿qué pasa con esas comunidades que no lo hacen?; ¿quién va a controlar a esas regiones que no cumplan con ese mandato de que quien más contamina, paga?”, ha cuestionado.

“El Gobierno tiene que garantizar que no se genere un nuevo agravio y mayor desigualdad entre territorios, porque mientras que en Andalucía cumplimos, sabemos que otras comunidades no lo van a hacer”, ha apostillado.

En este punto, la presidenta provincial ha hecho alusión a la situación de infrafinanciación que sufren comunidades como Andalucía y también los ayuntamientos, lamentando que “Sánchez no sólo no responde ante la reclamación de una mejor financiación autonómica y local sino que, además, mete a los ayuntamientos en esta nueva encerrona como es este tasazo de la basura que impone el Gobierno”.

“En la medida en que los ayuntamientos estén mejor financiados, los ciudadanos tendrán mejores servicios y equipamientos, y alcanzarán mejores cotas bienestar”, ha incidido, y ha apuntado que “se equivocan quienes gobiernan contra los ayuntamientos con medidas como este tasazo pensando que así le van a hacer un poco más difícil la vida al PP, cuando a quienes realmente están perjudicando es a los malagueños”.

La dirigente 'popular' ha subrayado que “el Partido Popular tiene muy claro que dotar de mejores y mayores recursos a las entidades locales es mejorar la vida de los vecinos”, marco en el que ha recordado que el PSOE mantuvo congelada la Patrica durante seis años, frente al incremento de 180 millones de euros más que reciben los ayuntamientos andaluces desde que Juanma Moreno es presidente.

Por todo ello, Navarro ha pedido a Sánchez que deje de ningunear a los ayuntamientos: “Asfixiando a los ayuntamientos, el PSOE ataca a los vecinos y nosotros estamos aquí para garantizar mejores cotas de bienestar”, ha afirmado, y ha recordado que el PP de Málaga suma 49 alcaldías y 51 gobiernos municipales, representando “justo a la mitad del territorio y a más del 90% de los malagueños”.

El manifiesto suscrito por los alcaldes del PP de Málaga pide al Gobierno de España que se aplace el límite de ejecución establecido por la Ley para el funcionamiento de esta tasa, establecido en abril de 2025, al tiempo que reclama financiación estatal para que los ayuntamientos puedan adaptar sus servicios de recogida y gestión de residuos a la normativa europea.

Del mismo modo, solicita al Gobierno de Sánchez un plan con inversiones para favorecer la economía circular, el reciclaje y mejoras en los hábitos domésticos, así como introducir mecanismos de control en esa Ley que garanticen que todas las comunidades cumplen y que esa parte de los recursos que llegan a las autonomías son reinvertidos en políticas de reciclaje, economía circular y lucha contra el cambio climático, de manera que no se genere desigualdad entre territorios.

BENDODO CRITICA UN GOBIERNO "MÁS INDEPENDENTISTA QUE MUNICIPALISTA"

Durante su intervención, Bendodo ha agradecido la labor de los alcaldes del PP malagueño y ha puesto en valor su gestión: “Es lo mejor que tenemos en el partido”, ha manifestado, alegando que “la verdadera política es la municipal, es la más noble y la más cercana a los ciudadanos”.

“El proyecto del PP es profundamente municipalista, porque cree que los alcaldes son el mejor referente de la gestión púbica”, marco en el que ha criticado que, enfrente, “tenemos a un PSOE de Sánchez profundamente clasista, que diferencia entre territorios y entre alcaldes de primera y de segunda”.

Así, ha censurado que Sánchez no sólo no valora, sino que insulta a los concejales y a los alcaldes de pueblo, advirtiendo de que “tenemos un Gobierno más independentista que municipalista, que castiga a los ayuntamientos y está en deuda con ellos, les debe un pastón”, en alusión a los 3.000 millones de euros por las pérdidas de la plusvalía y por el fondo Covid del transporte urbano de 2021 que no el Ejecutivo no ha transferido a las entidades locales.

El vicesecretario 'popular' y diputado nacional por Málaga también ha lamentado que “ahora llega la tasa de basura impuesta por Sánchez, que es profundamente injusta”: “Los vecinos tienen que saber que el que impone esta nueva tasa de basura es el Gobierno de España, ni Europa ni los ayuntamientos”, ha aseverado.

Por su parte, Bellido ha afirmado que “toca ser más ejemplares que nunca, porque los ciudadanos perciben una gestión del Gobierno central que es un desastre y esto les transmite desánimo”, apuntando que “el PP propone soluciones en materia de vivienda, movilidad y también con políticas de agua, mientras que Sánchez sólo trae quebraderos de cabeza a los alcaldes y a los vecinos, como este nuevo tasazo de la basura”.